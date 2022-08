Una bella storia arriva dalla Francia e ha come protagonisti una bambina e Kylian Mbappè. Lei si chiama Camille, ha 8 anni e soffre della sindrome di Vacterl, un’insieme di malformazioni congenite che colpiscono la parte sinistra del corpo. In questi giorni, ha potuto coronare uno dei suoi sogni, ossia incontrare il campione francese e gli altri fenomeni del PSG come Leo Messi, che le hanno riservato una grande accoglienza.

Camille è arrivata al Parc des Princes, lo stadio dei parigini, dopo essere partita da casa sua (Dreux) in bicicletta ed aver pedalato per oltre 70 chilometri, spalmati in più tappe. Una volta arrivata a destinazione, ha trovato una festa, come sottolineato dal padre Sylvain che l'ha accompagnata. "Ci aspettavamo che qualcuno ci venisse a salutare ma un’accoglienza simile è incredibile, molto al di sopra delle nostre speranze. Tanta emozione, dopo molti sforzi, è una bella ricompensa". La bambina ha ricevuto dalle mani di Mbappè un grande regalo: l'uniforme completa e autografata del PSG.

I due si erano "conosciuti" virtualmente già lo scorso gennaio, quando Mbappè sembrava in procinto di trasferirsi al Real Madrid e lei aveva postato un video facendo gli auguri al giocatore e invitandolo a rimanere in Francia. Un gesto d'affetto da parte di un tifosa, che aveva incredibilmente destato un'ondata d'odio e di insulti via social da tifosi di altre squadre e altri odiatori di professione. Mbappè non era stato di certo a guardare e dopo averle risposto su Twitter: "Buon anno anche a te mia piccola Camille. Continua a lottare come stai facendo, stai offrendo una lezione di vita a tutti noi. Quanto alla violenza dei commenti su una bambina… Stiamo davvero toccando il fondo". In seguito, il classe '98 le aveva anche dedicato un gol. Otto mesi dopo, grazie anche al lavoro dell'associazione fondata dai suoi genitori per aiutare bambini affetti da malattie genetiche, l'incontro è divenuto realtà.

