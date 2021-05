Nel giorno in cui la diatriba fra la Uefa e i tre club rimasti a difesa del progetto SuperLeague (Juventus, Real Madrid e Barcellona) approda nelle aule della Corte di Giustizia Europea , dalla Spagna assicurano che il progetto è ancora attivo e le squadre che hanno fatto retromarcie si sono ritratte solo a parole. A sostenerlo è il quotidiano iberico El Confidencial che ha avuto accesso al contratto originale sottoscritto lo scorso 17 aprile e si evince che nessuno 12 club fondatori abbia esercitato alle azioni alle azioni della Super League Company SL, che gestirà la Super Lega.

Insomma al netto dei comunicati e degli annunci, secondo il quotidiano iberico nessuno dei 9 club, che a parole hanno rinnegato la SuperLega rientrando nei ranghi della Uefa, ha rinunciato concretamente alle azioni e sciolto l’accordo in essere. Il mistero s’infittisce e l’impressione e che assisteremo a nuovi colpi di scena e a nuove pagine di questa vicenda dai contorni ancora non completamente definiti e che per certi versi potrebbe cambiare i confini del calcio per come li conosciamo...

