El Kun Aguero è in scadenza di contratto e il Manchester City deve ragionare attentamente sul futuro del suo bomber argentino. Con l'ultimo rinnovo datato settembre 2018, con scadenza giugno 2021, Aguero si potrebbe liberare a parametro 0 quest'estate e lasciare Manchester dopo 10 anni.

Gli occhi dell'Inter

Calciomercato Da Sergio Ramos a Messi: top 11 svincolati nel 2021 14/10/2020 A 07:56

Se c'è una società che è attenta nel monitorare questa situazione, quella è sicuramente l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri hanno piazzato il proprio mirino sul Kun per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Zanetti, argentino come Aguero, è tornato giocatore iniziando una marcatura strettissima per provare a convincere l'attaccante albiceleste a spostarsi in Italia.

Inter, le avversarie nel girone B di Champions League

Aguero per arrivare a Messi

Però, secondo l'indiscrezione raccolta dai colleghi di Eurosport Spagna, il Man City potrebbe rinnovare Sergio Aguero per avere un benefit ben più grande di quello sul terreno da gioco. Seguendo le parole di Por Fermin de la Calle, ES Spagna, il Kun sarebbe la pedina decisiva per permettere l'arrivo di Messi a Manchester. Lionel è già stato accostato al City durante la finestra estiva del 2020, e la relazione molto stretta con Aguero potrebbe accelerare questo procedimento nell'estate del 2021. Il fenomeno del Barcellona sente la Catalogna come il suo habitat naturale, e per andarsene dovrebbe trovara un ecosistema simile. Aguero e Pep Guardiola sembrano esattamente quel posto ideale.

A questo punto, sempre seguendo l'indiscrezione, il rinnovo di Aguero diventerebbe cruciale per il City. I citizens potrebbero ricreare la coppia argentina anche nel club, ad affidarla alle sapienti mani di Pep Guardiola, che ha già espresso la volontà di rimanere in Inghilterra. Sembra un copione già scritto, ma bisogna aspettare prima di correre troppo.

Cicerone e l'Argentina

Una falla in questo piano perfetto nasce guardando attentamente il monte stipendi del City. Aguero non guadagna poco, 25mln, e l'arrivo di Messi, con uno stipendio altrettanto importante, comporterebbe almeno la cessione di una stella del club. Per ora la situazione è ancora abbastanza torbida. Ad Aguero piacerebbe convertirsi nel Cicerone di Messi, aiutandolo ad ambientarsi nel paese di Shakespeare. Però, senza rinnovo, e le giuste condizioni economiche anche per la proprietà emiratina, la trattativa potrebbe complicarsi. Aguero è "alla porta", aspettando le proposte del City. Leo invece aspetta un WhatsApp di Sergio, per provare a forzare la mano e chiudere una trattativa storica.

Barcellona, Messi torna in campo dopo il quasi divorzio

Serie A Conte il più pagato in A: guadagna 6 volte più di Pirlo e Pioli 11/10/2020 A 11:11