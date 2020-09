Dopo la bomba deflagrata nel pomeriggio di venerdì dall'intervista a Goal.com, tutto il mondo si chiede quale sarà il futuro di Messi tra un anno. La Pulce non ha voluto specificare quale sia la sua intenzione. L'argentino non vuole provocare uno scontro con il Barcellona ed è per questo che adempirà al suo contratto, che scade il 30 giugno 2021. Una volta che ciò accadrà, il Manchester City di Pep Guardiola lo accoglierà a braccia aperte.

I Citizens sono fiduciosi di riprendere la trattativa con Messi e suo padre e chiudere un accordo già ben avviato. Il City gli offre tre stagioni in Premier League e studia un'estensione di altri due anni nel franchise in MLS che ha a New York. Un'idea che al giocatore non dispiace perché garantisce comunque cinque anni di calcio in un club finanziariamente potente e sportivamente competitivo per continuare ad aspirare al Pallone d'Oro, la sua ossessione. Leo è attratto dall'idea di tornare sotto la guida di Pep Guardiola, mentre l'allenatore catalano vuole riprendere sotto la propria ala l'argentino, il miglior giocatore che ha allenato, come ha sempre confessato. E al City va benissimo che Messi arrivi a parametro zero.

Messi non ha nascosto la sua disapprovazione per la gestione Bartomeu, spiegando come "da tempo che non ci sia un progetto né nulla, loro si destreggiano e coprono i buchi mentre le cose vanno avanti". Ed è per questo che l'improbabile presenza di Messi al Barça oltre il 2021 passa anche attraverso le elezioni per la presidenza del club che si terranno il prossimo marzo. Bartomeu e l'attuale consiglio di amministrazione hanno fatto un'offerta all'argentino per rinnovare il suo rapporto con il Barcellona per altri due anni. Il futuro è sempre aperto nel calcio, ma con un erede di Bartomeu all'orizzonte come vincitore delle elezioni, Messi non continuerà a Barcellona dopo l'estate del 2021. Il City può sognare.

