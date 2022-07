Incredibile la scena ripresa da un telefonino in un'auto, che ritrae la brutta disavventura in cui è incappato Tiémoué Bakayoko: di ritorno a Milano dopo l'amichevole vinta contro il Colonia e valida per la Telekom Cup , il centrocampista rossonero è stato fermato da una volante della Polizia e perquisito da tre agenti, uno dei quali con una pistola puntata all'interno dell'auto del giocatore.