L'ex Real Madrid e Tottenham Gareth Bale segna il suo primo gol in assoluto in MLS (al secondo gettone di presenza) e corre da Giorgio Chiellini - uscito nell'intervallo dopo essere stato schierato titolare - con esultanza a linguaccia dedicata all'illustre compagno di squadra, per imitare il suo proverbiale gesto. Los Angeles FC in festa: vittoria esterna sul campo dello Sporting Kansas City e primato in classifica consolidato.

Pregevole il gesto tecnico del Nazionale gallese, con un sinistro radente a rubare il tempo al portiere (parso non esattamente irreprensibile nell'occasione.

