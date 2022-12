Personaggio mai banale, nel bene e nel male. Il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi torna a far parlare di sé in una lunga e a tratti controversa intervista all'Equipe. Il patron non si è trattenuto nel fare considerazioni sulle polemiche attorno al Mondiale, in particolare sullo scandalo della costruzione degli stadi, proteggendo il Qatar e l'operato del governo. Un passaggio dettagliato, poi, anche sulla situazione del PSG tra stadio e mercato.

Sulle polemiche relative ai Mondiali

"in Qatar Ci sono 20.000 giornalisti in Qatar in questo momento, ma quanti di loro sono venuti prima del Mondiale? Forse 200. Molti hanno scritto senza vedere, l'ho trovato ingiusto. Se la gente criticasse la Francia senza averla vista lo troverei ingiusto allo stesso modo. Perché negli altri Mondiali non si è parlato di temi come la morte dei lavoratori? Abbiamo sentito i media parlare, fare inchieste? Voglio ringraziare Hugo Lloris per quello che ha detto. Ha ragione al 100%. Il Mondiale è una festa. Se tutti fanno il loro movimento di protesta si creano divisioni, il calcio deve unire".

Sulla situazione del Parco dei Principi

"Qual è il valore dello stadio senza il PSG? Nessuno. Anche il municipio deve chiedersi cosa porta il club alla città di Parigi. Se pensano che investiremo 500 milioni di euro sul Parco dei Principi, piuttosto ne faremo semplicemente uno nuovo. Il PSG non ha lo stadio per raggiungere il massimo livello finanziario e sportivo. Vi faccio un esempio: se i nostri tifosi fossero più vicini al campo, proprio dietro al portiere, con la loro pressione segneremmo 6 o 7 gol. Sono 5 anni che cerchiamo di comprare il Parco dei Principi. Ci hanno detto: 'Dopo l'elezione a sindaco'. Poi: 'Dopo l'elezione del Presidente'. Abbiamo perso 5 anni, durante i quali avremmo potuto costruire un nuovo impianto da zero".

Su eventuali investimenti del PSG

"Non penso che effettueremo degli investimenti in questa finestra di mercato. Non abbiamo bisogno di nessuno. Confermeremo la stessa squadra, credo che abbiamo trovato una buona amalgama collettiva e ci stiamo esprimendo bene. Galtier e Campos non hanno chiesto nulla, discutiamo sempre insieme di ciò di cui ha bisogno la squadra”.

