Lionel Messi ai microfoni del quotidiano sportivo argentino Olè Se ancora ci fosse bisogno di aggiungere hype in vista della finale di domenica sera, ecco quello che ha dettoai microfoni del quotidiano sportivo argentino Olè dopo il successo in semifinale contro la Croazia

"Se domenica sarà la mia ultima partita a un Mondiale? Sicuramente sì. Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà l'opportunità. E finire così è il massimo".

Domenica 18 dicembre la Pulce giocherà la sua 26ª e ultima partita dei Mondiali, dunque, diventando il giocatore più presente di sempre in assoluto nel torneo, staccando Lothar Matthaus. Un percorso partito il 16 giugno 2006, in Germania, con Argentina vs Serbia e Montenegro, 5 Mondiali in tutto. Resta da capire se contro Francia o Marocco arriverà la classica "ciliegina sulla torta"...

