Argentina-Croazia, match valido per le semifinali dei mondiali 2022 in Qatar, è terminato sul punteggio di 3-0 , frutto delle reti di Messi e la doppietta di Alvarez. Con questo risultato la squadra di Scaloni torna in finale dopo 8 anni. Super partita della Pulce, bene tutta la tre quarti dell'Albiceleste, mentre la Croazia crolla. Solo Modric si salva: Gvardiol e Lovren sbagliano più volte mentre Perisic a tratti è imbarazzante. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Ad

Le pagelle dell'Argentina

Mondiali Messi trascina l'Argentina in finale 8 anni dopo: 3-0 alla Croazia 3 ORE FA

Emiliano MARTINEZ 6 - Dopo i rigori parati contro l'Olanda, stavolta ha una serata particolarmente tranquilla, dato che la Croazia non tira praticamente mai in porta.

Nahuel MOLINA 6,5 - Solidissimo match per lui. Spinge bene nel primo tempo, mentre nella ripresa bada maggiormente ad amministrare. Detto ciò, dalla sua parte non corre pericoli. (Dall'85' Juan FOYTH S.V).

Cristian ROMERO 6 - Di testa è sempre puntuale e preciso, con il fisico se la cava con le buone e con le cattive.

Nicolas OTAMENDI 6,5 - La miglior partita difensiva di questo mondiale della squadra sudamericana e gran parte è merito suo. Non fa vedere un pallone a Kramaric e compagni.

Nicolas TAGLIAFICO 7 - Corsa instancabile, dà un grande contributo nella spinta offensiva anche nella ripresa, nonostante l'Argentina attacchi molto meno.

Leandro PAREDES 7 - Gioca come mediano davanti alla difesa e fa una signora partita. Dà grande equilibrio in mezzo al campo ai suoi. (Dal 61' Lisandro MARTINEZ 6 - Scaloni lo inserisce per mettere la difesa a tre nella seconda parte dell'incontro. Lui fa il suo senza problemi).

Enzo FERNANDEZ 7,5 - Uno dei migliori. E' dai suoi piedi che parte il pallone per Alvarez che causa il rigore dell'1-0 e cambia completamente l'incontro. Bravissimo sia in fase offensiva che in fase difensiva nella ripresa, quando prende il posto di Paredes.

Rodrigo DE PAUL 6 - Solita presenza costante tra il centrocampo e l'attacco. Non tocca molti palloni, ma dà sostanza. Dei giocatori offensivi dell'albiceleste però è quello che si nota di meno. (Dal 73' Paulo DYBALA 6,5 - Debutta in questo mondiale con la giusta voglia e intensità. Qualche lampo creato nel finale).

Alexis MAC ALLISTER 7,5 - Partita di spessore assoluto, la vera sorpresa di oggi. Sulla tre quarti è una costante spina nel fianco. Sia nel primo che nel secondo tempo semina pericoli per la difesa avversaria. (Dall'85' Angel CORREA S.V)

Lionel MESSI 8 - Giganteggia, slalomeggia, dribbla il mondo intero. Professa calcio sulla tre quarti come nessuno. Altro rigore fatto ( Giganteggia, slalomeggia, dribbla il mondo intero. Professa calcio sulla tre quarti come nessuno. Altro rigore fatto ( diventa il miglior bomber del suo Paese ai mondiali ), altro assist meraviglioso. Solita sontuosa partita per la Pulce argentina e domenica può riprovarci. Dopo la delusione del 2014 ha una seconda chance per vincere il mondiale.

Messi esulta con Alvarez per il gol in Argentina-Croazia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Julian ALVAREZ 8,5 - Messi illumina, ma è il giocatore del City l'uomo decisivo di oggi. Prima si procura il rigore, poi ne mette dentro due di cui uno di assoluta bellezzaExequiel PALACIOS 6 - Fa presenza in avanti quando l'incontro non ha più nulla da dire). Messi illumina, ma è il giocatore del City l'uomo decisivo di oggi. Prima si procura il rigore, poi ne mette dentro due di cui uno di assoluta bellezza . E' la sua giornata, la sua partita da sogno. (Dal 73'Fa presenza in avanti quando l'incontro non ha più nulla da dire).

CT. Lionel SCALONI 8 - Sicuramente la miglior partita dell'Argentina di questo mondiale e gran parte è merito suo, dato che sceglie una formazione senza ali, ma assolutamente vincente. Dopo un buon inizio degli avversari, i suoi prendono campo e non ce n'è più per nessuno. Messi illumina, Alvarez segna, Mac Allister e Fernandez insegnano calcio nel mezzo, buono anche Paredes. Nonostante l'assenza di Di Maria l'albiceleste vola e ora può sognare il titolo.

Le pagelle della Croazia

Dominik LIVAKOVIC 5,5 – Dopo essere stato l'eroe dei croati per ottavi e quarti di finale, stavolta torna sulla terra. Va alla disperata in occasione del rigore, non benissimo anche in occasione della rete del raddoppio.

Chi è Livakovic, il pararigori che ha eliminato il Brasile

Josip JURANOVIC 5 – Malissimo. Fa acqua da tutte le parti nel primo tempo quando non riesce mai a chiudere e ad aiutare in difesa. Migliora nella ripresa, anche perché l'Argentina spinge meno.

Dejan LOVREN 5,5 – Non sufficiente. Annaspa a più riprese mentre Alvarez e compagni lo saltano più volte.

Josko GVARDIOL 5 – Dopo cinque partite da assoluto protagonista, paga dazio. E' lui il principale colpevole del rigore dell'1-0, dato che sale individualmente, lasciando totalmente solo Lovren. Impreciso e insicuro.

Borna SOSA 6,5 – Le azioni pericolose dell'Argentina partono dall'altra fascia, per cui lui non commette errori nel primo tempo. Anzi, spesso attacca e accompagna positivamente l'azione offensiva dei suoi. (Dal 45' Mislav ORSIC 5,5 – Messo dentro nella ripresa per dare maggiore peso in attacco, non riesce nell'obiettivo).

Luka MODRIC 6,5 – Uno dei pochi a salvarsi nel disastro croato di questa sera. Nel primo tempo delizia tutti con i suoi tocchi e le sue giocate. Bravissimo anche in fase difensiva. Voleva chiudere la carriera con il titolo mondiale, purtroppo non ci riuscirà. (Dall'80' Lovro MAJER S.V).

Modric durante Argentina-Croazia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

Marcelo BROZOVIC 6 – Non brilla ma non fa neanche danni sulla mediana. Fino a quando rimane in campo disputa comunque un match sufficiente. Dalic però lo sacrifica nella ripresa per cambiare totalmente modulo e mettere dentro un attaccante in più. (Dal 49' Bruno PETKOVIC 5 – L'allenatore lo manda in campo ma lui fatica a trovare la giusta posizione e non è mai nel vivo dell'azione).

Mateo KOVACIC 5 – Prova a dare qualità in mezzo al campo, ma sbaglia troppo e si fa battere costantemente da Fernandez e compagni.

Mario PASALIC 5,5 – Qualche lampo ad inizio partita, alcune cose utili anche in fase difensiva, ma anche lui scompare dopo il rigore dell'1-0. (Dal 45’ Nikola VLASIC 6,5 – Ingresso buono per lui nella ripresa. Dà un po' di brio e freschezza ai croati).

Andrej KRAMARIC 5 – Lavora per la squadra ma non è mai pericoloso, anche perché non ha palloni per rendersi utile. (Dal 72’ Marko LIVAJA 6 – Entra quando il match è già indirizzato e non riesce ad incidere più di tanto).

Ivan PERISIC 4,5 – Purtroppo arriva la prestazione peggiore in assoluto nel momento più importante. Sempre fuori posto, lontano dal gioco. Nel primo tempo sembra un elefante nella cristalleria, dato che ovunque metta i piedi in attacco fa danni. Spostate sulla fascia come esterno/terzino nel secondo tempo, non riesce mai a rendersi utile.

CT. Zlatko DALIC 5 – Dopo aver conquistato la semifinale mondiale con una sola vittoria e quattro pareggi nei tempi regolamentari, stavolta arriva la sconfitta ed è assolutamente senza scusanti. Partita assolutamente negativa. i suoi sono inesistenti in attacco e, per la prima volta, imprecisi in difesa. Gvardiol e Lovren sbagliano e tutta la squadra ne risente. Ora l'obiettivo diventa vincere almeno il terzo posto.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Messi: "È il mio ultimo Mondiale, voglio realizzare un sogno"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37