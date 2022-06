È una vergogna che l’Italia avendo vinto l’Europeo non sia qualificata di diritto al Mondiale. È una follia.

È scandaloso per me che l'Italia non sia andata ai Mondiali come vincitrice degli Europei. Bisognerebbe cambiare le regole. Se io fossi stato lì sarebbe l'amarezza più grande, la cosa più brutta da accettare. Non critico gli avversari, ma restiamo a casa per un'azione in una partita di 90 minuti". Così Roberto Baggio commenta l'assenza dell'Italia dai Mondiali di Qatar 2022 . Intervenuto all'evento "Il Talento prende il Volo" presso l'aeoroporto di Fiumicino, il Divin Codino si è espresso negativamente contro il regolamento che ha impedito all'Italia di qualificarsi . "".

Baggio poi ha voluto sottolineare come questo gruppo azzurro stia vivendo un momento di difficoltà che va assolutamente superato: "Non è paragonabile, si è visto ieri sera, la serenità dei grandi talenti argentini con il nostro stato d'animo attuale. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto. Il campionato ci ha fatto stare con il fiato sospeso fino all'ultimo e merito va ad Inter e Milan, e non mi dispiaceva anche il Napoli".

