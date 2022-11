Sale la tensione all’interno del Belgio. Secondo quanto riportato da L’Equipe, dopo la sfida con il Marocco persa per 2-0, è scoppiato un acceso alterco dentro lo spogliatoio dei Diavoli Rossi. Il difensore Jan Vertonghen ha aspramente criticato almeno due suoi compagni per aver parlato in pubblico di “lentezza” dei difensori centrali. Vertonghen ha aggiunto di aver sempre sostenuto la sua gente, anche nelle difficoltà.

Queste allusioni sarebbero state indirizzate a due dei top player della squadra: Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Per evitare che lo scontro degenerasse in una rissa sarebbe intervenuto Romelu Lukaku. Fino ad ora il gruppo aveva superato le inimicizie interne. Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois non si parlano da anni per motivi privati (di mezzo un’ex fidanzata) e anche Michy Batshuayi e Romelu Lukaku non sarebbero in buoni rapporti. Eden Hazard e Leandro Trossard – spiega ancora L’Equipe – non si parlano.

Ieri Roberto Martinez ha riconosciuto le sue responsabilità in relazione alle tensioni nello spogliatoio, ma ha comunque cercato di minimizzare. “Siamo feriti. Questa è la prima volta che perdiamo con due gol di scarto ai Mondiali. Abbiamo un gruppo di vincitori, ha affermato Martinez. Sono tutti negli spogliatoi più grandi d’Europa. Posso capire le reazioni. Domenica non abbiamo utilizzato la nostra esperienza ed è difficile da spiegare, non avevamo convinzione. Incolpare questo o quel giocatore non ci aiuterà”. La Nazionale belga si giocherà le sue residue speranze di qualificazione agli ottavi di finale nel match contro la Croazia, in programma il 1° dicembre alle 16.00.

