Continua la striscia di sciagure per Neymar: nella partita d’esordio contro la Serbia la stella verdeoro ha abbandonato il campo all’80’ dopo uno scontro con Milenkovic. La prognosi non è grave come si temeva, ma O’Ney sarà costretto a saltare il resto della fase a gironi. La spedizione di Tite lo riabbraccerà in occasione degli eventuali ottavi di finale. Nelle manifestazioni più importanti, la Dea Bendata non ha di certo sorriso al giocatore del PSG: le lacrime a bordocampo con la Serbia lasciavano intravedere lo stesso destino del Mondiale 2014 giocato in casa, quando Neymar abbandonò il torneo ai quarti contro la Colombia.

Il prodigio ex Santos ha trascinato la Seleçao verso un argento a Londra 2012 e un oro a Rio 2016, poi la vittoria in Confederations Cup 2013. Ma il bottino si esaurisce qui. Sul leggendario tragitto di Pelé, il fisico e il destino hanno tradito il predestinato. Ripercorriamo assieme tutti i flop e gli stop che ne hanno compromesso il sentiero con la maglia verdeoro.

2014, rottura vertebra – salta la semifinale ai Mondiali

2018 e 2019, due fratture del metatarso – in tutto 6 mesi lontano dal campo

2019, distorsione caviglia – salta l’intera Coppa America

2022, lesione al legamento laterale caviglia – salterà almeno due partite ai Mondiali

Coppa America 2011, la prima chance mancata

All’esordio in un torneo principale con la maglia verdeoro, O’Ney fa la differenza nel terzo match del girone: doppietta all’Ecuador e qualificazione agli ottavi centrata. Lì però, la Seleçao si schianta sul muro del Paraguay ai calci di rigore.

Neymar_Brasile_2011 Credit Foto LaPresse

Mondiale 2014, infortunio e Mineirazo

Il Mondiale di casa si sviluppa come uno spartito scritto apposta per lui: il Brasile domina ai gironi, si trascina fino alle semifinali ma perde O’Ney sul tragitto. Un intervento killer di Zuniga sul finale gli procura una frattura di una vertebra. Il suo addio improvviso alla competizione fa crollare il castello di carta verdeoro, che in semifinale subirà la più pesante sconfitta nella sua storia: 7-1 per mano della Germania, un intero popolo in lacrime.

David Luiz Brasile Germania 2014 AP/LaPresse Credit Foto LaPresse

Coppa America 2015, maxi squalifica

Nell’edizione cilena il Brasile è, come di consuetudine, il grande favorito per la vittoria finale. Ma a mettere i bastoni tra le ruote ai verdeoro è l’eccesso di gara fomentato dalla Colombia alla seconda giornata: in una rissa viene coinvolto anche O’Ney, che verrà punito con quattro giornate di squalifica. Il Brasile uscirà ai quarti contro il Paraguay.

Carlos Bacca (Colombia) spinge Neymar (Brasile) Credit Foto Eurosport

Mondiale 2018, il flop

Questa volta nessun infortunio, solo una spedizione verdeoro nettamente insufficiente: Neymar va a segno una volta nei gironi contro la Costa Rica e agli ottavi contro il Messico. Ai quarti però, O’Ney viene travolto dalla rivelazione del Belgio 2-1.

Neymar durante i mondiali di Russia 2018 con il Brasile (emilimato ai quarti di finale col Belgio) Credit Foto Getty Images

Coppa America 2019, la caviglia destra fa crack

Questa volta Neymar non mette proprio piede in campo, complice una distorsione alla caviglia destra (la stessa infortunata pochi giorni fa contro la Serbia) rimediata in un’amichevole contro… il Qatar. Il Brasile riesce comunque a vincere l’edizione di casa: i verdeoro questa volta riescono a superare il Paraguay ai quarti, l’Argentina di Messi in semifinale e il Perù nella finale del Maracanà.

neymar segue dagli spalti laCoppa America 2019 Credit Foto Getty Images

Coppa America 2021, sconfitta in finale

L’edizione della Coppa torna in Brasile, con Neymar questa volta in rampa di lancio: apre la manifestazione con due gol nelle prime due gare, poi si smarrisce. Due vittorie di misura spingono la Seleçao in finale, dove però arriva una cocente sconfitta contro l’Argentina di Messi.

