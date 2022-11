Mondiali 2022 - Brasile, Tite: "Le star vanno tutelate, su Neymar un rodeo di falli"

MONDIALI 2022 - Il commissario tecnico della Selecao lancia l'allarme alla vigilia della sfida con la Svizzera: "Ho sbagliato anch'io, avrei dovuto toglierlo prima. C'è chi gioca per far male". Al suo posto giocherà Rodrygo. Dani Alves o Militao in ballottaggio per sostituire Danilo.