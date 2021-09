Infantino e della FIFA, con il dirigente svizzero che mette in evidenza il voto di 166 Federazioni diverse che si erano pronunciate favorevoli a questa innovazione. La UEFA, con Ceferin, Continua spedita l'azione della FIFA che vuole rendere possibile l'ipotesi, fatta un po' di tempo fa, di avere un Mondiale ogni due anni , anziché il sistema dei 4 anni in 4 anni attualmente in vigore. Questo è l'obiettivo die della FIFA, con il dirigente svizzero che mette in evidenza il voto di 166 Federazioni diverse che si erano pronunciate favorevoli a questa innovazione. La UEFA, con Ceferin, non si dimostra invece molto favorevole , ma come altre organizzazioni e Leghe Nazionali. Cosa accadrà? Infantino va avanti del suo passo...

Mondiali ogni due anni: sia maschili che femminili

È una fase decisiva, nata dalla decisione del Congresso che ha dato mandato alla FIFA di studiare la fattibilità di un Mondiale ogni due anni. Sia maschile che femminile. E cercare di armonizzare il calendario delle partite internazionali sotto questo aspetto

L'88% è favorevole

Non dimentichiamo che 166 associazioni, l'88% di coloro che hanno votato, erano favorevoli con una maggioranza di tutti i continenti ad approfondire questa fattibilità. È quello che stiamo facendo. Studiare il calendario, consultare tutti, partendo ovviamente dai protagonisti, dagli attori principali del calcio come giocatori e allenatori. Ci sono troppe partite senza senso, dobbiamo valutare cosa si può fare per avere un sistema semplice e chiaro, comprensibile a tutti

