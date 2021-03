Scattano oggi, mercoledì 24 marzo, le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, in programma il prossimo autunno dal 21 novembre al 18 dicembre. I posti a disposizione sono 32 (poi dal 2026 saliranno a 48) e l'Europa sarà rappresentata da 13 Nazionali. L'Italia di Roberto Mancini è inserita nel Girone C: se la vedrà contro Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il match d'esordio degli azzurri è fissato per giovedì 25 marzo a Parma contro l'Irlanda del Nord , a seguire le trasferte in Bulgaria (28 marzo) e Lituania (31 marzo).

Chi si qualifica ai Mondiali?

Le 55 Nazionali europee sono state divise in 10 gironi da 5 o 6 squadre ciascuno. Le prime classificate di ogni gruppo saranno qualificate direttamente alla fase finale di Qatar 2022. Per assegnare i rimanenti 3 posti si disputerà un doppio turno di playoff, con partite di andata e ritorno: si scontreranno tra di loro le 10 squadre seconde classificate nei gironi più le 2 migliori squadre di Nations League che nel proprio gruppo si sono classificate dal terzo posto in giù.

La curiosità Qatar

Per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali casalinghi, il Qatar ha chiesto e ottenuto di essere simbolicamente inserito nel Girone A insieme a Portogallo, Serbia, Irlanda, Lussemburgo e Azerbaigian. La squadra asiatica disputerà delle amichevoli contro ognuna di queste squadre approfittando dei loro turni di riposo e ovviamente i risultati saranno ininfluenti ai fini della classifica.

