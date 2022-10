Endrick Felipe Moreira de Sousa: ricordate questo nome? Palmeiras ha regolato per 3-1 l'Athletico Paranaense di Luiz Felipe Scolari (squadra con la mente già rivolta alla finale della Libertadores di sabato a Guayaquil contro il Flamengo), avvicinando il Verdão al titolo e scatenando la gioia della 'torcida' della squadra simbolo della comunità italiana di San Paolo. : ricordate questo nome? Vi avevamo già parlato di lui . Come chi è? In Brasile è il nome del momento in ambito calcistico: nella notte infatti è stato l'autore del secondo gol con cui ilha regolato per 3-1di Luiz Felipe Scolari (squadra con la mente già rivolta alla finale della Libertadores di sabato a Guayaquil contro il Flamengo), avvicinando il Verdão al titolo e scatenando la gioia della 'torcida' della squadra simbolo della comunità italiana di San Paolo.

Endrick, primo gol con il Palmeiras Credit Foto Eurosport

Gol da record

Si tratta di un gol da record: sì perché Endrick è diventato così il giocatore più giovane della storia del Palmeiras ad andare in gol, abbattendo un record che durava dalla bellezza di 108 anni, ovvero dai tempi di Heitor, miglior cannoniere nella storia del club paulista e finora anche il più precoce con 16 anni, 11 mesi e 14 giorni. Endrick ci riesce a 16 anni, 3 mesi e 4 giorni, nel giorno della sua 4a presenza con il club; e pensare che i gol potevano essere anche due, se non fosse che Gustavo Scarpa lo ha anticipato in occasione della terza marcatura del Verdão.

Tite, esortato a tenere in considerazione il ragazzo per Endrick è stato mandato in campo dal tecnico Abel Ferreira all'inizio del secondo tempo, al posto del centrocampista Danilo, e ha subito lasciato il segno: ora in tanti in Brasile sono convinti che sia nata una stella, tant'è che sarebbero già aumentate le pressioni nei confronti del ct della Nazionale, esortato a tenere in considerazione il ragazzo per i Mondiali al via il 20 novembre prossimo . Il ragazzo intanto si gode il momento, dedicando il gol al suo fratello minore Noah Gael e non esimendosi dalle foto con i suoi primi fans, a fine partita. E intanto ha già fatto capire che si ispira a Haaland, come si può notare dalla sua esultanza.

La sua storia

Nato a Brasilia il 21 luglio 2006 a Taguatinga (Distrito Federal), Endrick gioca a calcio da quando ha 4 anni: suo padre, Douglas Sousa, ha sempre creduto in lui e per questo sin da quando era piccolo ha postato i video del figlio su Youtube, attirando gli occhi degli scout di vari club brasiliani. Il primo ad essersi interessato seriamente è stato uno degli allenatori delle giovanili del Palmeiras, Alemão. Il Verdão ha deciso di investire su di lui; infatti è stata l’unica società disposta ad offrire un alloggio alla famiglia e un posto di lavoro come addetto alle pulizie nel club al padre. "Diventerò un calciatore professionista e aiuterò la mia famiglia ad uscire da questa situazione", disse ai genitori Cintia e Douglas il ragazzo. 165 gol in 169 anni nelle giovanili del Palmeiras: ragazzo, ci stai certamente riuscendo.

Sinistro fatato, tiro secco e gol facile: le qualità di Endrick diventano di rilevo nazionale in occasione della Copa São Paulo de Futebol Júnior, un importante torneo giovanile dello stato di São Paulo, a cui ha preso parte con la squadra del Palmeiras, segnando 5 gol in altrettante partite. I primi exploit portano subito a paragoni scomodi: c'è chi dice "Ronaldo", chi "Romario", ma se glielo chiedete il suo idolo non è brasiliano. Si ispira a Cristiano Ronaldo e si professa gran lottatore: "Combatterò sempre, non mollerò mai, fino all'ultimo minuto sarò dentro la partita. Vado a pressare i difensori e corro più di ogni altro giocatore in campo". Come si fa a non amare un ragazzo così? Intanto il Palmeiras pensa al futuro e lo blinda: 60 milioni di euro di clausola. Non si sa mai.

