Le 32 squadre presenti ai Mondiali sono in piena lotta per un posto al sole, ovvero uno dei primi due nel girone, validi per la qualificazione agli ottavi di finale : qualcuno ce l'ha già fatta, altri dovranno giocarselo nella terza giornata di gare, altri ancora invece hanno già detto addio alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Facciamo il punto della situazione, ricordando contestualmente quali sono i criteri per la qualificazione alla seconda fase dei Mondiali.

Quante squadre vanno avanti

Ad

Gli ottavi di finale, che andranno di scena tra il 3 il 6 dicembre, vedranno protagoniste 16 squadre delle 32 totali presenti in Qatar, mentre le altre 16 dovranno dire addio alla rassegna iridata. Si qualificano ovviamente le prime due del girone e solo quelle: nessuna possibilità invece per le terze qualificate, né tantomeno per le quarte.

I criteri per la qualificazione

Numero di punti

Differenza reti

Reti segnate

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Reti negli scontri diretti

Cartellini

Sorteggio

Siamo abituati alle competizioni UEFA, dove nei gironi conta sempre lo scontro diretto come primo criterio in caso di arrivo a pari punti: ebbene, alla Coppa del Mondo non è così. Se due squadre arrivano a pari punti in classifica, ecco quindi che si considera prima la differenza reti totale come primo criterio, e poi a scalare troviamo le reti segnali totali (quindi importante fare gol e non fermarsi) e solo dopo i punti negli scontri diretti. A scendere, ecco la differenza reti negli scontri diretti e le reti segnate negli scontri diretti. Poi Cartellini e infine sorteggio.

Il Senegal elimina il Qatar dai Mondiali Credit Foto Getty Images

Chi passa il turno?

GIRONE A: due tra Ecuador, Olanda e Senegal

GIRONE B: due tra Inghilterra, Iran, Stati Uniti Galles

GIRONE C: due tra Polonia, Arabia Sudita, Argentina e Messico

GIRONE D: Francia, più una tra Australia, Danimarca e Tunisia

GIRONE E: due tra Giappone, Costa Rica, Spagna e Germania

GIRONE F: due tra Belgio, Marocco e Croazia

GIRONE G: due tra Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun

GIRONE H: due tra Portogallo, Uruguay, Ghana e Corea del Sud

Le squadre già eliminate

GIRONE A: Qatar, più una tra Ecuador, Olanda e Senegal

GIRONE B: due tra Inghilterra, Iran, Stati Uniti Galles

GIRONE C: due tra Polonia, Arabia Sudita, Argentina e Messico

GIRONE D: due tra Australia, Danimarca e Tunisia

GIRONE E: due tra Giappone, Costa Rica, Spagna e Germania

GIRONE F: Canada più una tra Belgio, Marocco e Croazia

GIRONE G: due tra Brasile, Svizzera, Serbia e Camerun

GIRONE H: due tra Portogallo, Uruguay, Ghana e Corea del Sud

La situazione girone per girone

GIRONE A

Classifica: Ecuador e Olanda 4 punti, Senegal 3, Qatar 0. Le prossime partite: Olanda-Qatar e Ecuador Senegal

Chi passa? Se l'Olanda vince o pareggia con l'Ecuador si qualifica. L'Ecuador si qualifica se batte il Senegal, e lo stesso vale per gli africani se battono i sudamericani. Un pareggio in questa partita manderebbe l'Ecuador avanti, mentre il Senegal con il pari si qualificherebbe solo in caso di vittoria del Qatar sull'Olanda. Qatar già eliminato.

GIRONE B

Classifica: Inghilterra 4 punti, Iran 3, USA 2, Galles 1. Le prossime partite: Galles-Inghilterra e Iran-USA

Chi passa? Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi. L'Inghilterra avrà la certezza di avanzare se eviterà la sconfitta nell'ultima partita del girone contro il Galles. Finiranno primi con una vittoria. I Tre Leoni potrebbero ancora qualificarsi anche con la sconfitta, ma con un risultato utile dall'altra partita. Iran e Stati Uniti si affrontano in uno spareggio virtuale per un posto agli ottavi di finale. La vittoria di entrambe le squadre garantirebbe il passaggio del turno, mentre l'Iran avanzerebbe anche con un pareggio se il Galles non battesse l'Inghilterra. La vittoria del Galles sull'Inghilterra non garantirebbe un posto agli ottavi di finale: il Galles dovrebbe fare affidamento sul pareggio tra Iran e Stati Uniti o su una vittoria con almeno quattro gol di margine sull'Inghilterra.

GIRONE C

Classifica: Polonia 4 punti, Argentina e Arabia Saudita 3, Messico 1. Le prossime partite: Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico

Chi passa? Tutte e quattro le squadre possono ancora qualificarsi. La Polonia sa che un pareggio o una vittoria contro l'Argentina garantirà la qualificazione. L'Argentina deve vincere per essere sicura di passare il turno. In caso di pareggio potrebbero essere superati dall'Arabia Saudita o dal Messico a seconda del risultato e della differenza reti. Una vittoria per l'Arabia Saudita la fa qualificare; in caso di pareggio dipenderebbe poi dal risultato di Polonia-Argentina, con qualificazione nel caso in cui quest'ultima dovesse perdere o la prima perdesse pesantemente. Il Messico deve vincere e sperare che l'Argentina fallisca contro la Polonia. Se l'Argentina perde, il Messico può superarla, oppure può superare la Polonia (con una vittoria dell'Argentina) o l'Argentina (con un pareggio) se vince alla grande compensando la differenza reti.

