Fine del caso: Karim Benzema non tornerà ai Mondiali. A mettere il punto finale sulla questione è lo stesso commissario tecnico della Francia Didier Deschamps che ha affrontato l'argomento in conferenza stampa: "Un suo ritorno? Conoscete la situazione, è una cosa che non ho in mente. Ho parlato con Karim, conosciamo la situazione e i tempi di recupero. Ho 24 giocatori e sono quelli di cui mi occupo".

Ad

L'attaccante si è infortunato lo scorso 19 novembre e ha lasciato il Qatar il giorno seguente, con il ct che ha deciso di non sostituirlo. Questo ha alimentato in qualche modo le speranze di un clamoroso ritorno del Pallone d'Oro, supportato poi da alcune notizie provenienti nelle ultime ore da Parigi che parlavano di un infortunio non così grave del pallone d’oro in carica. Tuttavia Benzema è atterrato stamattina all'isola di Riunione, un territorio francese nell’Oceano Indiano, dove passerà le proprie vacanze.

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58