Le ultime 4 partite della fase a gironi definiranno il quadro completo degli ottavi di finale di Qatar 2022. Si comincia alle ore 16.00 con le sfide del Gruppo H tra Corea del Sud e Portogallo e tra Ghana e Uruguay. Potremo commentare insieme entrambe le partite sul canale Twitch di Eurosport . Alle ore 20.00 sarà il turno del Brasile già qualificato che sfiderà il Camerum, e della delicatissima sfida tra Serbia e Svizzera, che potrebbe decidere l'altra squadra che strapperà il pass per gli ottavi. Scopriamo quali sono i pronostici di

I PRONOSTICI DI MONDIALE360

COREA DEL SUD-PORTOGALLO: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Pronostico unanime del canale Twitch: il Portogallo, già matematicamente agli ottavi, vincerà contro la Corea del Sud e passerà come primo del girone. Dopo aver staccato il biglietto qualificazione con un turno d'anticipo, Cristiano Ronaldo e compagni hanno adesso il compito di chiudere in vetta al Gruppo H per una ragione molto semplice: evitare di incrociare aglo ottavi il Brasile che, ostensibilmente, dovrebbe passare come primo nel Gruppo G.

GHANA-URUGUAY: Pisaneschi 1, Turcato-Erba X

"Fu un giorno molto triste". Con queste parole il ct del Ghana Otto Addo ha ricordato l'ultimo precedente tra le due squadre: il quarto di finale di Sud Africa 2010. In quella partita successe di tutto tra cui l'errore di Asamoah Gyan dal dischetto al 122' che avrebbe proiettato le Black Stars direttamente in semifinale. Sarebbe stato il miglior risultato nella storia dei Mondiali per una squadra africana. E invece a passare fu l'Uruguay che vinse ai rigori. Il Ghana potrebbe dunque trovare stimoli aggiuntivi per battere una Celeste, non apparsa in grande spolvero nelle prime due gare, e guadagnarsi matematicamente gli ottavi. Fermo restando che alla squadra di Addo basterebbe anche un pari in caso di sconfitta della Corea del Sud.

CAMERUN-BRASILE: Pisaneschi 2, Turcato-Erba 2

Questo Brasile non sembra temere nessuno e pur annunciando ampio turnover, il ct Tite è in grado di mettere in campo una formazione di "riserve" che probabilmente passerebbe il turno in ogni altro girone di Qatar 2022. Ai verdeoro basta un pareggio per certificare il primo posto nel Gruppo G ma la sensazione è che il Brasile non rinuncerà a dare spettacolo. E contro il Camerun, proverà a vincere e convincere ancora di più.



SERBIA-SVIZZERA: Pisaneschi X, Turcato-Erba X

Potenzialmente, è la partita più bella del giorno. Per tanti motivi, Stojkovic e dei Leoni indomabili, varrebbe la differenza reti (attualmente -1 Camerun e -2 Serbia). Svizzera agli ottavi anche con un pareggio ma solo in caso di sconfitta o pareggio del Camerun. Se dovessero vincere entrmbe, anche qua entrerà in gioco la differenza reti.

