Inghilterra e Francia (Wilton Sampaio (Brasile). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'Al Bayt Stadium di Al Khor. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per i quarti di finale del Mondiale, arbitrato dal signor(Brasile). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso all'di Al Khor.

La moviola di Inghilterra-Francia

Minuto 17': L'INGHILTERRA SI LAMENTA SUL GOL DELLA FRANCIA - Tchouaméni segna il gol del vantaggio con un gran destro da fuori area. I giocatori dell'Inghilterra si lamentano però per come è partita l'azione dei transalpini: Upamecano ha sradicato il pallone dai piedi di Saka con molto vigore. Per l'arbitro è tutto ok, ma restano forti dubbi.

Upamecano Credit Foto Eurosport

Minuto 25': KANE CHIEDE IL RIGORE - Kane cerca l'ingresso in area da destra, ma viene buttato a terra da Upamecano. L'attaccante degli inglesi chiede il rigore, ma per l'arbitro non c'è nulla. Interviene il VAR per capire se l'intervento del centrale francese sia avvenuto all'interno dell'area. Così non è e quindi non viene assegnato nemmeno il calcio di punizione.

La squadra arbitrale

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasile),

Assistenti: Boschilia e Bruno Pires,

Quartoufficiale: Mohammed Abdulla (Emirati Arabi Uniti),

VAR: Nicolas Gallo (Colombia),

AVAR: Juan Martinez (Spagna),

