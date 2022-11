Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Doppio Mbappé e Francia agli ottavi: 2-1 alla Danimarca 4 ORE FA

Le pagelle della Francia

Hugo LLORIS 6: gran parata su Lindstrøm, per qunto la Danimarca non inquadri spesso e volentieri lo specchio.

Jules KOUNDE 5,5: rischia grosso su quel pestone a Nelsson, che a fine primo tempo avrebbe potuto costargli il cartellino rosso.

Raphaël VARANE 6: prestazione senza sbavature in difesa e qualche incursione pericolosa in fase offensiva.

Dal 75' Ibrahima Konaté 6: ordinato in retroguardia.

Dayot UPAMECANO 6,5: mette fisicità ad ogni contrasto. In più arriva sempre per primo sul pallone.

Theo HERNANDEZ 7,5: grandissima intesa, fatta di tecnica e velocità straordinarie sul primo gol di Mbappé. Anche il milanista risulta incontenibile.

Aurélien TCHOUAMENI 6,5: fa le cose semplici, con grande classe. Il centrocampista del Real Madrid sfiora pure l'acuto al 78', ma la gioia si spegne sulla deviazione fortuita di schiena di Mæhle

Adrien RABIOT 6: vicino al gol (ancora) in maniera spettacolare: di testa e in sforbiciata. In netto ritardo su Andreas Christensen, tuttavia, in occasione del gol danese.

Ousmane DEMBELE 7: chilometri e cross a profusione. Talento vero.

Dal 75' Kingsley Coman 6,5: entra ed è subito decisivo, in assistenza a Griezmann, nell'azione che porterà al definitiv0 2-1.

Antoine GRIEZMANN 7: gran cross, il suo, al minuto 86 con quel mancino a giro.

Kylian MBAPPE 8: il motore di una fuoriserie nelle gambe, è praticamente imprendibile nello scatto. Letale davanti Schmeichel, la porta la inquadra sempre.

Olivier GIROUD 6: molto utile in fase di scambio con Mbappé e Griezmann. Un po' meno, questa volta, in fase realizzativa.

Dal 62' Marcus Thuram 6,5: protagonista di alcune accelerazioni che non hanno nulla da invidiare a quelle di Mbappé.

Ct Didier DESCHAMPS 7,5: la risposta è "Sì" alla domanda "questa Francia può vincere il terzo Mondiale, nonché il secondo consecutivo?".

Le pagelle della Danimarca

Kasper SCHMEICHEL 6: ha il suo bel daffare nell'abbassare la saracinesca al cospetto dello scatenato Mbappé. Non sempre ci riesce, ma è comunque incolpevole sui gol subiti.

Victor NELSSON 6: Lotta con grinta al cospetto di ogni avversario, soprattutto con Koundé, da cui si becca anche un pestone.

Joachim ANDERSEN 6: sua la prolunga di testa per il gol di Christensen. Meno bene in marcatura.

Andreas CHRISTENSEN 6,5: tanta lotta con Mbappé, poi la rete che riporta la gara alla momentanea parità.

Rasmus KRISTENSEN 5: si fa sfuggire Mbappé, a pochi passi dalla porta, in occasione del 2-1 francese all'86'.

Dal 90'+3 Alexander Bah: sv.

Pierre-Emile HØJBJERG 6: solito elemento di equilibrio della metà campo danese.

Christian ERIKSEN 6,5: gran traiettoria, la sua, sul calcio d'angolo che porterà al momentaneo 1-1 di Andreas Christensen.

Joakim MÆHLE 5: salva un gol già fatto di Tchouaméni. Ma, di fatto, senza rendersene conto. Lascia andare Coman sul cross di Griezmann per il 2-1 di Mbappé e spinge pochissimo, l'atalantino.

Jesper LINDSTRØM 4,5: sempre in disparte, là dananti, il trequartista danese classe 2000 dell'Eintracht Francoforte, che al 73' si gioca la palla del vantaggio scandinavo.

Dall'85' Christian Nørgaard: sv.

Mikkel DAMSGAARD 5,5: un po' indolente, l'ex Samp, tra le linee d'attacco scandinave.

Dal 73' Kasper Dolberg 6: subito molto attivo là davanti, anche se il tempo è tiranno. La Danimarca è insidiosa, eccome, sull'1-1.

Andreas CORNELIUS 5,5: a parte un destro potente che sfiora l'esterno della rete, appare lento e macchinoso l'ex attaccante del Parma.

Dal 46' Martin Braithwaite 6: certamente più pericoloso. L'ex Barcellona, oggi all'Espanyol, sfiora a rimorchio la rete del potenziale 2-1 danese 5' prima la sentenza di Mbappé.

Ct Kasper HJULMAND 6: la sua Danimarca spaventa la Francia dopo l'1-1 firmato Andrea Christensen. Detto questo, è davvero difficile per i suoi difensori arginare la velocità e la potenza dell'attacco transalpino.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37