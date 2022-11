Uno straripante Kylian Mbappé regala vittoria e qualificazione alla Francia, prima nazionale ad accedere agli ottavi di finale in questo campionato del mondo: 2-1 alla Danimarca con doppietta dell'attaccante del PSG, che eguaglia Pelé come giocatore al di sotto dei 24 anni in rete 7 volte ai Mondiali. Scandinavi sull'1-1 con Christensen e vicini due volte al gol vittoria con Lindstrøm e Braithwaite. Ma, all'86', la sentenza del puntero transalpino. La classifica del gruppo D, al termine della seconda giornata: Francia punti 6, Australia 3, Danimarca e Tunisia 1.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Il tabellino

FRANCIA-DANIMARCA 2-1

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane (75' Konaté), Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé (75' Coman), Griezmann (90'+3 Fofana), Mbappé; Giroud (62' Thuram). Ct: Deschamps.

Danimarca (3-4-2-1): Schmeichel; Nelsson, Andersen, A. Christensen; Kristensen (90'+3 Bah), Højbjerg, Eriksen, Mæhle; Lindstrøm (85' Nørgaard), Damsgaard (73' Dolberg); Cornelius (46' Braithwaite). Ct: Hjulmand.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Gol: 61' e 86' Mbappé (F), 68' A. Christensen (D).

Assist: Theo Hernandez (F, 1-0), Andersen (D, 1-1), Griezmann (F, 2-1).

Note - Recupero: 3+7. Ammoniti: A. Christensen, Cornelius, Koundé.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

14' - COLPO DI TESTA DI VARANE SUGLI SVILUPPI DI UN CORNER DALLA DESTRA! Mæhle, in scivolata, salva tutto quasi sulla linea di porta!

22' - RABIOT! Colpo di testa potente e ben assestato: grandissima risposta di Schmeichel.

30' - DESTRO A INCROCIARE DI KOUNDE SU ASSIST DI MBAPPE DALLA SINISTRA! La difesa danese si salva in qualche modo con Højbjerg.

61' - GOL DELLA FRANCIA CON MBAPPE! Scambio a tutta velocità sulla sinistra con Theo Hernandez. Il laterale del Milan va sul fondo e la rimette indietro per il tiro di prima dell'attaccante del Psg e palla in fondo al sacco su leggera deviazione di Andreas Christensen: 1-0!

Mbappé esulta per il gol in Francia-Australia - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

68' - GOL DELLA DANIMARCA CON ANDREAS CHRISTENSEN! Angolo dalla destra di Eriksen, spizzata di Andersen e colpo di testa a rimorchio del difensore del Barcellona, che anticipa un impreparato Rabiot: 1-1!

christensen esulta per il gol in Francia-Danimarca - Mondiali 2022 Credit Foto Getty Images

73' - DANIMARCA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Lindstrøm si ritrova tutto solo a calciare in area dopo una bella iniziativa di Eriksen sulla mancina: Lloris respinge la conclusione del classe 2000!

78' - TCHOUAMENI! Tuffo di testa da due passi su corner di Griezmann: Mæhle, senza accorgersene, con la schiena, salva un gol già fatto!

80' - SPETTACOLARE SFORBICIATA DI RABIOT! Palla alta di pochissimo: la Francia ricomincia ad alzare la pressione.

81' - BRAITHWAITE A RIMORCHIO DA DUE PASSI! Palla che accarezza il palo, ma questa partita possono vincerla entrambe!

86' - GOL DELLA FRANCIA CON MBAPPE! Sinistro a giro di Griezmann e gol di coscia, da due passi, per l'attaccante del PSG che sfugge Kristensen: 2-1!

Kylian Mbappé. Credit Foto Getty Images

Il momento social

Eguagliato il record di Pelé. E Mbappé compie 24 anni il prossimo 20 dicembre...

Il migliore

Mbappé. Il motore di una fuoriserie nelle gambe, è praticamente imprendibile nello scatto. Letale davanti Schmeichel, la porta la inquadra sempre.

Il peggiore

Lindstrøm. Sempre in disparte, là dananti, il trequartista danese classe 2000 dell'Eintracht Francoforte, che al 73' si gioca la palla del vantaggio scandinavo.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Inchiesta Report: "Armi e PSG monete di scambio: come il Qatar ha vinto i Mondiali" 15/11/2022 ALLE 11:43