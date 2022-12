Luka Modric e con una sconfitta pesante e che lo obbligherà a giocare la finale per il terzo e quarto posto. La sua Croazia è E’ uscito dallo stadio all’81’ con l’ovazione che un fuoriclasse assoluto meritae con una sconfitta pesante e che lo obbligherà a giocare la finale per il terzo e quarto posto. La sua Croazia è uscita sconfitta nettamente e meritatamente – a sentire anche il ct Dalic – contro l’Argentina di Leo Messi nella semifinale del Mondiale in Qatar ma la partita è girata su un episodio che ha fatto infuriare non poco i giocatori e la panchina della nazionale balcanica, il rigore concesso da Orsato per fallo di Livakovic su Julian Alvarez . Un episodio su cui l’arbitro veneto non ha avuto la minima esitazione a concedere il penalty, ma che per il capitano croato rappresenta ‘un errore da matita blu’ in una direzione di gara da dimenticare e che Modric definisce senza mezzi termini disastrosa.

"Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c'era, perché lui (Julian Alvarez, ndr) tira e colpisce il nostro portiere. Di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosco e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro. Complimenti all'Argentina, ma il primo rigore ci ha ucciso”.

"Auguro a Messi di vincere il Mondiale, è il migliore della storia"

Toltosi questo sassolino dalla scarpa, Modric rende omaggio all’altro numero 10 in campo che ha fatto la differenza guidando l’Albiceleste alla seconda finale mondiale in 8 anni: Leo Messi per cui ha solo parole di ammirazione.

"Spero Messi vinca la Coppa del Mondo, è il migliore calciatore della storia e si meriterebbe di tagliare questo traguardo. Sta facendo un Mondiale incredibile e sta dimostrando tutta la sua grandezza Gli applausi di tutto lo stadio all’uscita dal campo? Ero molto deluso e triste ma se il pubblico argentino mi ha applaudito posso solo ringraziarli perché hanno creato un’atmosfera incredibile. Ora a noi non ci resta che recuperare forze e morale e concentrarci sulla finale per il 3°-4° posto”.

Quarto rigore per l'Argentina in questo Mondiale: è successo solo altre due volte nella storia

Quello concesso da Orsato è il quarto rigore in sei partite fischiato alla Seleccion di Lionel Scaloni dopo i due concessi nella fase a gironi contro l'Arabia Saudita e la Polonia e quello fischiato venerdì scorso nel concitato successo ai rigori contro l'Olanda ai quarti di finale. Solo l'Olanda nel 1978 e il Portogallo nel 1966, hanno ottenuto un numero di penalty pari a quello dell'Albiceleste in una singola edizione della rassegna iridata.

