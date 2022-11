Arriva la prima, clamorosa sorpresa di questi Mondiali: l'Argentina di Leo Messi stecca all'esordio e perde 2-1 contro una splendida Arabia Saudita, fenomenale a credere da subito in un'impresa poi diventata realtà: Al Shehri e Al Dawsari ribaltano il rigore di Messi e confezionano un successo clamoroso.

Il divario tra le due squadre si rivela ben meno sbilanciato del previsto: l'Argentina comanda da subito il gioco e trova il vantaggio al 10' con il rigore trasformato da Messi, ma l'Arabia Saudita mostra una sorprendente condizione fisica e lotta su ogni pallone. Gli asiatici rischiano in più di una circostanza mantenendo una linea del fuorigioco altissima, che causa due reti annullate a Lautaro Martinez e un po' di inaspettata frustrazione per un'Albiceleste che non riesce a scappare via.

Ad

L'inizio del secondo tempo è difficile da spiegare, quasi impossibile: un'Arabia Saudita straordinaria rimonta grazie a due gol bellissimi di Al Shehri e Al Dawsari, infliggendo due colpi durissimi a un'Argentina in bambola. Scaloni cambia in tutti i reparti, ma non riesce a girare l'inerzia della partita nonostante un finale di gara tutto all'arrembaggio. Per l'Albiceleste si ferma a 36 la striscia di risultati utili consecutivi: questa sconfitta, però, farà rumore ben oltre le statistiche e complicherà non poco il percorso in questo Mondiale.

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Il tabellino

Argentina-Arabia Saudita 1-2

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero (59' Lisandro Martinez), Tagliafico (71' Acuna); De Paul, Paredes (59' Enzo Fernandez), Papu Gomez (59' Alvarez); Messi, Lautaro, Di Maria. All. Scaloni.

ARABIA SAUDITA (4-4-1-1): Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Boleahi, Al Sharani (90+8 Al Breik); Al Shehri (78' Al Ghannam), Kanno, Al Malki, Al Dawsari; Al Faraj (45'+3 Al Abid (89'Asiri)); Al Buraikan (89' Al Amri). All. Renard.

ARBITRO: S. Vincic

GOL: 10' Messi, 48' Al Shehri, 53' Al Dawsari

AMMONITI: 67' Al Malki, 75' Al Boleahi, 80' Al Dawsari, 82' Abdulhamid, 88' Al Abid, 90'+1 Al Owais

ESPULSI: -

NOTE: recupero 21'

La cronaca in 5 momenti

02 - SUBITO MESSI PERICOLOSO! Conclusione mancina all'altezza del dischetto del rigore per il fenomeno argentino, ottimo riflesso per Al Owais che salva i suoi.

10 - MEEEEEESSI! ARGENTINA AVANTI! Rigore perfetto e subito Albiceleste in fuga grazie al suo trascinatore e uomo simbolo!

48 - INCREDIBILE! GOL DELL'ARABIA SAUDITA, HA SEGNATO AL SHEHRI! Grandissima giocata dell'attaccante arabo, che punta Romero e incrocia col sinistro battendo incrociando Martinez!

53 - AL DAWSARIIIIII! AL DAWSARIIIIIII! SORPASSO ARABIA SAUDITA!! Gol pazzesco dell'attaccante saudita, che gira con il destro all'incrocio e batte Martinez!

63 - AL OWAIS! MIRACOLO SU TAGLIAFICO! Da due passi l'esterno argentino devia la sfera, ma l'estremo difensore saudita è attentissimo e salva i suoi con un gran riflesso.

90+1 - OTAMENDI A UN PASSO DAL PAREGGIO! Salvataggio sulla linea provvidenziale sul colpo di testa del difensore argentino.

Il momento social

MVP

Il migliore - AL DAWSARI: Gol meraviglioso, che ricorderà per tutta la vita. La ciliegina sulla torta di una partita giocata ai limiti dell'eroismo su entrambe le metà campo.

Il peggiore - ROMERO: Disastroso sul pareggio saudita, in evidente ritardo di condizione: partita da dimenticare, esordio da incubo nel Mondiale.

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58