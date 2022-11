Si comincia intorno alle 15.40 - in diretta su Rai 1 - allo stadio Al Bayt e per l’occasione la Fifa e il Comitato organizzatore hanno scelto Marco Balich, firma italiana di 16 cerimonie olimpiche. "Durerà 30 minuti - ha anticipato Balich all’Ansa alla vigilia dell’evento - ed è un messaggio al mondo. È la prima vera cerimonia, non uno show con un cantante che riempie lo spazio prima della partita. È il Qatar che ha voluto così, una vera cerimonia con un protocollo e un messaggio al mondo. C’è l’identità del Qatar, legato alla tradizione ma aperto al mondo". La cerimonia inaugurale del Mondiale in Qata r sarà un evento di apertura stile Olimpiade, ma molto più breve.- in diretta su Rai 1 - allo stadio Al Bayt e per l’occasione la Fifa e il Comitato organizzatore hanno scelto, firma italiana di 16 cerimonie olimpiche.ha anticipato Balich all’Ansa alla vigilia dell’evento

Sette atti e 800 ballerini per uno show che ha impegnato 900 persone tra coreografi e tecnici. Il primo simbolo è rappresentato da una donna. Poi ci sarà un artista che sarà "l’ambasciatore politico del Qatar", quindi la sorpresa, un simbolo che rappresenta il contatto con il mondo occidentale. Secondo la Gazzetta dello Sport, circola la voce che il personaggio possa essere Morgan Freeman.

La colonna sonora

Saranno tre i brani ufficiali: Hayya Hayya (Better Together) di Trinidad Cardona, Davido e Aisha; Arhbo di Ozuna feat GIMS e Light the Sky di Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne. A questi va aggiunto The World Is Yours To Take dei Tears for Fears in collaborazione con Lil Baby, scelto da Budweiser, sponsor ufficiale del mondiale. Tutti gli artisti coinvolti nella realizzazione della colonna sonora del mondiale saranno presenti oggi. Presenti anche i Black Eyed Peas, band hip hop, mentre Jeon Jung-kook parteciperà in sostituzione di Dua Lipa. Confermata infine anche la presenza di Robbie Williams, che già fu il protagonista dell’inaugurazione di Russia 2018.

