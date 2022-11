l'Al Annabi come Nazionale outsider in un girone A che oltre al Qatar e alla Tricolor vedrà impegnati anche il Senegal, Finalmente si parte. I Mondiali 2022 sono ai nastri di partenza. Dopo tante polemiche e dibattiti è ora di far parlare in campo e i protagonisti delle 32 Nazionali che si contenderanno la Coppa più ambita e bramata, quella che vale l’eternità. A tenere a battesimo la rassegna saranno i padroni di casa del Qatar che sfideranno l’Ecuador, provando ad andare a caccia di una storica prima vittoria che potrebbe proiettarecome Nazionale outsider in un girone A che oltre al Qatar e allavedrà impegnati anche il Senegal, orfano della propria stella Sadio Mané , e l’Olanda favorita per la vittoria del raggruppamento. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio, probabili formazioni, orari, designazione arbitrale ed altre curiosità del match che inaugurerà la 22ª edizione della Coppa del Mondo di calcio.

Qatar-Ecuador: le probabili formazioni

QATAR (5-3-2): Alsheeb; Ro-ro, Salman, Al-Rawi, A.Hassan, Homam; Boudiaf, Hatem, Al-Haydos; Afif, Almoez. All. Sanchez

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Preciado, Porozo, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Gruezo, Cifuentes; Plata, Ibarra, Valencia. All. Alfaro

ARBITRO: Orsato (ITA)

Stadio: Al Bayt Stadium (Al Khor)

Qatar-Ecuador: dove vederla in tv e live streaming

La partita fra Qatar-Ecuador (fischio d’inizio alle ore 17:00) sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. Per seguirlo in diretta tv basterà sintonizzarsi su Rai 1, al numero 1 del digitale terrestre. La gara sarà trasmessa anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale del match: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Qatar-Ecuador: le curiosità statistiche

- Il Qatar si presenta ai nastri di partenza per la prima volta in assoluto ad un Mondiale, e la fa da campione in carica della Coppa d'Asia 2019

- L’Ecuador si appresta a vivere la 4ª Coppa del Mondo della sua storia, la rappresentativa sudamericana vanta come miglior risultato la qualificazione agli ottavi nell’edizione 2006, vinta dall’Italia.

- Il Qatar ha affrontato l'Ecuador soltanto in amichevole in tre occasioni. Le squadre si sono affrontate due volte nel 1996: la prima sfida è terminata 1-1, mentre la seconda è stata vinta dalla nazionale sudamericana per 2-1. Nel terzo incrocio nel 2018, il Qatar si è imposto per 4-3.

- In 13 delle 21 precedenti edizioni della Coppa del Mondo, la Nazionale ospitante ha raggiunto almeno le semifinali.

