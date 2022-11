Tra le tante storie che già porta in dote la vigilia di questo Mondiale c'è anche quella di due fratelli che potrebbero ritrovarsi l'uno contro l'altro. Iñaki e Nico Williams condividono la casacca dell'Athletic Bilbao, ma in Qatar difenderanno i colori di due nazionali diverse, il Ghana e la Spagna. Entrambi nati in terra iberica da genitori di origine africana, i due giocatori hanno scelto strade completamente differenti per il proprio futuro nelle grandi competizioni internazionali.

Iñaki Williams è considerato da molti come il vero stakanovista della Liga: il centravanti nella scorsa stagione ha toccato la cifra record di 203 partite giocate consecutivamente nel campionato spagnolo. sempre ignorato dalla Roja a parte un'amichevole giocata nel lontano 2016, ha poi quest'anno accettato la corte ghanese disputando già due partite contro Nicaragua e Brasile. Nico, invece, è tra i prodigi della nuova promettente generazione di campioni spagnoli: ala destra molto tecnica e rapida nello stretto, ha già segnato quattro gol e smazzato cinque assist in quattordici presenze stagionali tra campionato e Coppa del Re.

I fratelli Williams finiscono in un ricco club di fratelli impegnati con le maglie delle proprie nazionali, anche se la maggior parte di essi ha vissuto questa esperienza da compagni di squadra (dai Charlton ai Koeman e De Boer, passando per i Laudrup. i Touré e gli Ayew). C'è tuttavia, il precedente di Kevin Prince e Jerome Boateng, che nelle edizioni 2010 e 2014 difesero rispettivamente i colori di ghana e Germania, non senza clamorosi attriti tra i due proprio per questa scelta così discussa. Screzi che con tutta probabilità non interesseranno Iñaki e Nico, pronti a vivere il loro sogno, anche da avversari.

