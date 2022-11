Mancano pochissimo all'inizio dei Mondiali di calcio 2022, ma già molti utenti di Eurosport si sono gettati a capofitto sui pronostici, dai risultati della fase a gironi fino alla squadra vincitrice del torneo, utilizzando il nostro pratico ed entusiasmante gioco. Cominciamo subito con il responso più importante: quale selezione si laureerà campione? La maggior parte di voi ha pronosticato che sarà l'Argentina a vincere il Mondiale di quest'anno.

Qatar 2022, gli utenti di Eurosport credono nell'Argentina campione. Seguono Brasile e Francia

Ben il 32% degli utenti ha sostenuto l'Albiceleste, con il Brasile al secondo posto con il 28% e la Francia al terzo con il 16%. L'Inghilterra è quarta con un misero 6%. Sarebbe, ovviamente, il perfetto ultimo ballo per il sette volte vincitore del Pallone d'Oro Lionel Messi in quella che sarà la sua ultima apparizione ai Mondiali. Ben l'82,8% di voi pensa che l'Argentina raggiungerà le semifinali o un risultato migliore. I "cugini" sudamericani del Brasile si piazzano secondi a un passo dal primato, con il 77,87% che crede che possano raggiungere la stessa impresa. E i campioni del mondo in carica della Francia? I Bleus saranno privi di N'Golo Kante e Paul Pogba in Qatar e forse questo è uno dei motivi per cui il 41,88% di voi pensa che non riusciranno a raggiungere le semifinali.

Francia-Brasile la finale più pronosticata. Sorpresa Spagna: sarà flop!

A sorpresa, tuttavia, Francia-Brasile è di poco in testa alla classifica degli abbinamenti più popolari riguardanti la finale. Dietro di loro, le scelte più popolari finora sono: Argentina-Francia, Argentina-Inghilterra, Argentina-Portogallo e Brasile-Inghilterra. Sebbene la maggior parte di voi creda che la squadra di Gareth Southgate vincerà il Gruppo B, il 56,14% pensa che i Tre Leoni - che hanno raggiunto le semifinali nel 2018 prima di perdere contro la Croazia - usciranno dalla competizione ai quarti di finale. C'è molto pessimismo intorno alla Spagna, vincitrice della Coppa del Mondo 2010, con il 78,51% di voi che ritiene che non supererà nemmeno i quarti di finale dopo essere arrivata seconda nel Gruppo E dietro la Germania. Ma ricordate, c'è ancora tempo per cambiare il corso del nostro gioco di pronostici...

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

