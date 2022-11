Non ci passa e non passerà facilmente per il prossimo mese, in cui vedremo le migliori formazioni battagliare per il titolo mondiale in Qatar: l'Italia non è presente e dobbiamo farcene una ragione. Proprio come sta cercando di fare il ct della Nazionale, Roberto Mancini, sentito oggi dal Corriere della Sera.

"Non credo alle maledizioni. Prima o poi cambierà. Vogliamo andare al prossimo, tra 4 anni e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo. Il Mondiale del 2026 è troppo lontano. Pensiamo alle finali di Nations League che non vanno sottovalutate e alle qualificazioni all’Europeo 2024 in cui vogliamo difendere bene il titolo".

