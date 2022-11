Polonia ha disputato a Varsavia l'ultima amichevole (contro il Cile) prima di trasferirsi in Qatar e prendere parte ai due caccia militari. Gli aerei da guerra hanno scortato il mezzo che trasportava giocatori e membri dello staff della Nazionale biancorossa fino al confine meridionale. Il motivo? Una precauzione dopo l'incidente missilistico, conseguenza del conflitto tra Russia e Ucraina, che ha portato alla morte di due persone su suolo polacco. Scene che non si vedono certo tutti i giorni. Laha disputato a Varsavia l'ultima amichevole (contro il Cile) prima di trasferirsi in Qatar e prendere parte ai Mondiali di calcio 2022 . La Nazionale di Lewandowski ha vissuto la prima parte del volo verso la sede ospitante della rassegna iridata con un'insolita compagnia:. Gli aerei da guerra hanno scortato il mezzo che trasportava giocatori e membri dello staff della Nazionale biancorossa fino al confine meridionale. Il motivo?, che ha portato alla morte di due persone su suolo polacco.

Ad

Mondiali Perché ai Mondiali si potranno fare fino a 6 sostituzioni? 02/11/2022 ALLE 16:19

È stata la stessa Federazione polacca a postare foto e video degli "aerei da guardia". "Siamo stati scortati al confine meridionale della Polonia da aerei F16. Grazie e saluti ai piloti!" si legge su Twitter. In altri video si vedono alcune immagini curiose, con i militari dei caccia intenti a salutare i giocatori e a incitarli da veri e propri tifosi.

Il volo è proseguito e si è concluso senza intoppi, come postato più tardi sempre dalla Federazione. La Polonia è arrivata in Qatar, dove sarà impegnata nel Gruppo C insieme ad Argentina, Messico e Arabia Saudita.

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Qatar 2022, svelato lo stadio iconico di Lusail: il video

Mondiali Da Pogba a Reus e Nkunku: tutti i giocatori che salteranno i Mondiali 19/10/2022 ALLE 13:06