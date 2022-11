Adrien Rabiot si appresta a difendere i colori della Francia campione del Mondo : il centrocampista transalpino ne approfitta per parlare anche un po' del suo futuro, visto che ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023. Si è già più volte della possibilità di rinnovare il proprio contratto, ma per ora Rabiot ha voluto temporeggiare: certo è che il Mondiale sarà una bella vetrina per mettersi in mostra davanti a tutti. "Il 2018 è stato una grande delusione, ho lavorato tanto per essere qui. Non la prendo come una vendetta ma come un'opportunità per potermi esprimere, ho la possibilità di essere titolare in una competizione simile. Questo Mondiale può aiutarmi contrattualmente, sono all'ultimo anno alla Juventus". si appresta a difendere i colori della ai Mondiali di Qatar 2022 : il centrocampista transalpino ne approfitta per parlare anche un po' del suo futuro, visto che ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023. Si è già più volte della possibilità di rinnovare il proprio contratto, ma per ora Rabiot ha voluto temporeggiare: certo è che il Mondiale sarà una bella vetrina per mettersi in mostra davanti a tutti.

"Ci sentiamo e ci vediamo ogni giorno, abbiamo parlato tanto del Mondiale. Ci ha dato il suo incoraggiamento e detto che ci avrebbe seguiti, mi ha chiesto di trascinare questa squadra e questo ambiente come già faccio alla Juventus".

"Mi piace questo ruolo, mi sento in grado di aiutare gli altri, di dare l'esempio. Aver mancato il Mondiale 2018 è stata una grande delusione, ho lavorato tanto per esserci in questo ma non è una rivincita. La colgo come un'occasione per potermi esprimere, ho la chance di essere titolare in una competizione simile... Non so se sia la svolta, ma sono all'ultimo anno di contratto con la Juventus e può aiutarmi per il futuro".

"Rispetto a Blaise ho qualità diverse, ma se dovessi evolvermi in un ruolo simile... Sarebbe comunque una riflessione da fare con l'allenatore, nel caso però sarei disponibile".

