Cristian Volpato, 19 anni il prossimo 15 novembre, ha già dichiarato amore eterno alla maglia Azzurra senza aver mai ricevuto una convocazione da Roberto Mancini.

cresciuto nelle giovanili della Roma e ormai regolarmente a disposizione dell'organico Josè Mourinho, ha deciso di non prendere parte al - in programma dal 20 novembre al 18 dicembre – con la nazionale australiana. Il giocatore giallorosso, essendo nato e cresciuto a Camperdown (sobborgo di Sydney)



Il centrocampista offensivo,e ormai regolarmente a disposizione dell'organico Josè Mourinho, Mondiale in Qatar - in programma dal 20 novembre al 18 dicembre –Il giocatore giallorosso, essendo nato e cresciuto a Camperdown (sobborgo di Sydney) era stato convocato da Graham James Arnold, ct dell'Australia, nella lista ufficiale dei 26. La sua scelta, però, è stata quella di declinare la chiamata di Arnold per continuare a sognare la Nazionale italiana, avendo già giocato con le selezioni under 19 e under 20.

Ad

Mondiali Le probabili formazioni dei Mondiali 2022: chi gioca titolare? UN' ORA FA

Volpato, assistito dall’agenzia di Francesco Totti - già due reti in soli 105’ giocati in Serie A (entrambi al Verona) - ha le idee chiare sul suo futuro, come rivelato dal commissario tecnico della nazionale australiana in conferenza stampa:

"Fino alle 23 di ieri notte stavo cercando di convincere Volpato a essere della squadra, non è stata una mia decisione. Ho parlato con Cristian tre volte. E prima gli avevo parlato altre volte. Ieri gli ho detto che era tra i 26 convocati per il Mondiale. Lui mi ha detto che ci voleva pensare e parlare con le persone a lui vicine per cercare di capire cosa fosse meglio per la sua carriera. Più tardi ha deciso di declinare la mia offerta di giocare per l'Australia in Qatar. È stata una sua decisione, adesso preferisco concentrarmi sui ragazzi che abbiamo e ai giovani che arriveranno. Cristian non ha voluto fare una decisione così grande in questo momento della sua carriera e va bene così".

Australia ai Mondiali: esplode la festa a Melbourne!

Mondiali Gravina: "Vincere Mondiali 2026? Prima dobbiamo qualificarci" 17 ORE FA