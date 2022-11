Polonia e Argentina (Danny Makkelie (Olanda). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo Stadium 974 di Doha. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Segui la DIRETTA ), valido per la 3a giornata del Gruppo C della fase a gironi del Mondiale, arbitrato dal signor(Olanda). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allodi Doha.

La moviola di Polonia-Argentina

Minuto 36': RIGORE PER L'ARGENTINA - Il sig. Makkiele viene richiamato dal connazionale Pol van Boekel per rivedere un episodio in area. Alvarez cerca Messi sul secondo palo, con l'attaccante del PSG che riceve una manata da Szczesny. Il contatto c'è, ma ci sembra troppo poco per concedere un calcio di rigore. Anche perché il pallone è finito fuori: il cross per Messi non era preciso.

La squadra arbitrale

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda),

Assistenti: Steegstra e de Vries,

Quarto ufficiale: Said Martinez (Honduras),

VAR: Pol van Boekel (Olanda),

AVAR: Bastian Dankert (Germania),

