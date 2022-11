Troppo Senegal per il Qatar a cui non basta una discreta prestazione a evitare la seconda sconfitta in questo Mondiale. I leoni della Teranga fanno la partita e vanno in vantaggio con Dia prima dell’intervallo, sfruttando un regalo di Khoukhi in area di rigore. In precedenza i padroni di casa avevano reclamato per un rigore che avrebbe potuto cambiare l’andamento della gara. Nella ripresa Diedhiou raddoppia, ma il Qatar reagisce solo un grande Mendy nega la rete. Il 2-1 arriva comunque al 78' con Muntari, ma una difesa ancora rivedibile concede il terzo gol pochi minuti dopo.

Il Tabellino

Ad

QATAR-SENEGAL 1-3

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Qatar (5-3-2): Barsham; Pedro (83’Waad), Hassan, Ahmed (83’Salman), Khoukhi, Mohamad; Alhaydos (74’Muntari), Boudiaf (69’Hatem), Madibo; Afif, Ali.

Senegal (4-2-3-1): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Jakobs (78’Cissé), Diallo; N. Mendy (78’P.Sarr), I. Gueye; I. Sarr (75’Ndiaye), Diedhiou (75’Dieng), Diatta (64’Ciss); Dia.

GOL: 41’ Dia, 48’ Diedhiou, 78’ Muntari, 84’ Dieng

ASSIST: Diatta, Jakobs, Mohamad, Ndiaye

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

La cronaca in 10 momenti chiave

17’- Uscita rivedibile di BARSHAM e colpo di testa di DIEDHIOU che termina fuori di un soffio.

30’- Uscita al limite dell'area di BARSHAM che riesce ad opporsi a DIA lanciato a rete. Che rischio preso dal portiere.

34’- PROTESTA IL QATAR! AFIF atterrato al momento del tiro da DIEDHIOU! Lahoz fa proseguire, ma ci sarà da discutere.

41’- VANTAGGIO SENEGAL! DIA! Disastroso intervento di KHOUKHI che non riesce a spazzare in piena area e regala un pallone d'oro a DIA per il vantaggio a due passi da BARSHAM. 1-0

48’- DIEDHIOU! 2-0 SENEGAL! Corner di JAKOBS e movimento sul primo palo di DIEDHIOU che con una torsione gira in rete di testa.

56’- ABDELKARIM non riesce a trovare la girata vincente in mischia chiusa dal compagno ALI davanti alla porta avversaria. Ci sta mettendo l'orgoglio il Qatar.

63’- Primo tiro in porta del Mondiale per il QATAR! ALI piazza un rasoterra da distanza ravvicinata, MENDY riesce a toccare in angolo in tuffo.

67’- MIRACOLO DI MENDY! MOHAMAD tocca verso la porta con lo stinco, riflesso straordinario in un istante di MENDY che si oppone.

78'- MUNTARI! ACCORCIA IL QATAR! 1-2! MOHAMAD sforna un assist perfetto dalla destra, stacco imperioso di MUNTARI che indirizza all'angolino.

84'- LA CHIUDE DIENG! Si stacca dalla marcatura nel cuore dell'area e gira di prima un ssist dalla destra. 3-1

Il Momento social

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58