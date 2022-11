Stephanie Frappart a farlo crollare: la 38enne di Val-d’Oise (Francia) diventa la prima donna a dirigere una partita ai Mondiali. Frappart infatti è stata infatti designata per Cade un altro tabù e ancora una volta èa farlo crollare: la 38enne di Val-d’Oise (Francia) diventa la prima donna a dirigere una partita ai Mondiali. Frappart infatti è stata infatti designata per Costa Rica-Germania , partita del girone E, che si giocherà giovedì prossimo. Il fischietto francese è una delle tre donne nel gruppo dei 36 direttori di gara e finora nessuna era stata ancora scelta come arbitro. Tutte e tre avevano svolto il ruolo di quarto uomo.

La designazione arriva dopo oltre metà delle partite del Mondiale giocate e a due anni (quasi) esatti dalla prima in Champions maschile: Frappart sarà assistita da due donne come guardalinee, ovvero la brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina.

Chi è Stephanie Frappart

Ormai quello di Stephanie Frappart è un volto noto: nata in Francia, Val-d’Oise, il 14 dicembre 1983 ha giocato per qualche anno a calcio prima di passare ad arbitrare già da giovanissima. Aveva solo 13 anni quando ha diretto la sua prima partite e da allora non si è più fermata: direttrice nel dipartimento amministrativo della Fsgt - federazione sport-tempo libero di Parigi -, Stephanie ha iniziato la sua scalata nel calcio, passando prima in Ligue 2 e poi nei vari tornei femminili. Poi il passaggio in Ligue 1, dove ha debuttato nel 2019 e in Champions League, nel 2020, quando ha arbitrato Juventus-Dinamo Kiev. Ora l'ultimo salto, quello di una partita dei Mondiali di calcio. What else?

