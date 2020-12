Una foto che da tempo fa il giro del mondo perché a volte l’amore per lo sport, il calcio in questo caso, può far crescere, maturare e durare ogni tipo di amore. Questa è la storia di una coppia turca, Mümtaz e İhsan Güngörenler, tifosi del Fenerbahce che non hai mai perso una partita interna della loro squadra del cuore, sempre seduti agli stessi posti nelle tribune dello stadio Şükrü Saraçoğlu di Istanbul, sempre vicini. Abbonamento costante e posto fisso, sempre lo stesso per la coppia diventata un’istituzione per il club e per la curva gialloblu.

Nel 2016, “zio” Mumtaz, così era stato soprannominato, scompare ma nemmeno questo aveva impedito a sua moglie İhsan di abbandonare il posto allo stadio per tifare il suo, e loro, amato Fener. Ormai era una tradizione di famiglia e come tale, pur senza anima gemella, era da rispettare. Anche in segno di rispetto di Mumtaz che vedeva il Fener dagli occhi della moglie.

Ma questo 2020 si sa, è stato un anno strano. Le condizioni di salute di “zia” İhsan sono peggiorate, anche a causa dell’età, e raggiungere lo stadio era sempre più difficile, soprattutto in questo periodo.

Così il club, giocatori e dirigenti, si sono presentati all’ospedale per portare un sorriso alla loro tifosa numero uno. Perché non c’è famiglia Güngörenler senza Fener, e non c’è Fener senza Güngörenler.

Lo strano 2020 ha voluto che fosse tempo di tornare tra le braccia del suo grande amore per tornare a vedere il Fenerbahce insieme, in eterno. Così come eterna sarà la loro presenza allo stadio Şükrü Saraçoğlu di Istanbul, sempre lì, sempre allo stesso posto delle tribune. Il club ha deciso di onorarli a vita, con una gigantografia della coppia felice, seduta al loro posto.

