Il 29 novembre a Parigi, France Football assegnerà il premio di miglior giocatore al mondo e sì, c'è anche Jorginho nella lista ristretta dei possibili candidati per il Pallone d'Oro 2021: ad asserirlo è il quotidiano francese "L'Equipe", che mette in Top 5 il centrocampista azzurro assieme a mostri sacri del calibro di Lionel Messi (favorito su tutti per la vittoria anche quest'anno), Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Robert Lewandowski, che l'anno scorso non lo ha vinto causa pandemia.

L'Equipe a più di un mese dalla proclamazione del premio pubblica in copertina un ampio servizio sul premio più conteso dell'ultimo decennio e dà spazio a una cinquina di possibili finalisti dove compare anche il centrocampista azzurro campione d'Europa e vincitore della Champions League con il suo Chelsea.

Il quotidiano francese fa l'identikit per ruolo dei pretendenti al premio e mette in evidenza un trio composto dagli attaccanti più prolifici, ovvero Messi, Benzema e Lewandowski. Ma attenzione all'outsider (almeno dal loro punto di vista) Jorginho.

Mancini: "Pallone d'Oro a Jorginho, ha vinto di tutto"

