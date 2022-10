Messi-Ronaldo e Ronaldo-Messi, un attaccante diverso dai due “fenomeni” torna a vincere il Pallone d'Oro. C'era già stato un “intruso”, Luka Modric nel 2018, quando France Football. Dopo tanti anni, ecco finalmente, qualcosa di diverso: Karim Benzema. E non poteva essere altrimenti dopo la stagione fatta dall'attaccante francese che ha portato al Real Madrid Dopo anni di, un attaccante diverso dai due “fenomeni” torna a vincere il Pallone d'Oro. C'era già stato un “intruso”,nel 2018, quando il centrocampista del Real trascinò la sua Croazia in finale nel Mondiale di Russia ma, dal 2008 ad oggi, nessun altro attaccante aveva avuto il merito di conquistare il premio di giocatore dell'anno dalla rivista. Dopo tanti anni, ecco finalmente, qualcosa di diverso:. E non poteva essere altrimenti dopo la stagione fatta dall'attaccante francese che ha portato al Real Madrid l'ennesima Champions di questa ultima decade . Benzema è stato un vero e proprio condottiero durante la fase ad eliminazione diretta: 3 gol al PSG, 4 gol al Chelsea, 3 gol al City. Gli è mancato solo il gol in finale, lo aveva anche segnato anche se il sig. Turpin non gliel'ha convalidato (ma era davvero fuorigioco?). Insomma, è uno dei Palloni d'oro più meritati degli ultimi 10 anni.

Mané e De Bruyne sul podio con Benzema

A salire sul podio con Karim Benzema non ci sono però altri giocatori del Real Madrid... Si pensava che uno tra Courtois e Modric potesse stare nei migliori 3 dell'annata. Il 2° posto se lo prende Sadio Mané, vincitore della Coppa d'Africa e finalista della Champions, terzo posto invece per Kevin De Bruyne del Manchester City. Fuori dal podio Lewandowski, Salah e Mbappé.

La top 10 del Pallone d'oro 2022

Giocatore Squadra 1. Karim Benzema Real Madrid/Francia 2. Sadio Mané Liverpool-Bayern/Senegal 3. Kevin De Bruyne Man City/Belgio 4. Robert Lewandowski Bayern-Barça/Polonia 5. Mohamed Salah Liverpool/Egitto 6. Kylian Mbappé PSG/Francia 7. Thibaut Courtois Real Madrid/Belgio 8. Vinicius Junior Real Madrid/Brasile 9. Luka Modric Real Madrid/Croazia 10. Erling Haaland Dortmund-Man City/Norvegia

Zidane l'ultimo francese a vincere il Pallone d'Oro

Era dal 1998 che un francese non trionfava nel Pallone d'oro. L'ultimo fu Zinédine Zidane che conquistò l'ambito trofeo individuale dopo una stagione (quasi) da sogno. Con la Juventus vinse il campionato e arrivò in finale di Champions League, perdendo però con il Real Madrid. Ma quello fu anche l'anno di Francia '98 e del Mondiale vinto dai transalpini con una doppietta proprio di Zidane in finale. Negli ultimi anni, invece, solo Griezmann si è avvicinato ai piani alti con due podi (2016 e 2018). Con questa vittoria di Benzema, inoltre, la Francia raggiunge Germania, Portogallo, Paesi Bassi e Argentina per numero di Palloni d'Oro vinti come Nazione. Prima di Benzema e Zidane avevano trovato il successo Jean-Pierre Papin (1991), Michel Platini (1983-1984-1985) e Raymond Kopa nel 1958. A consegnare il Pallone d'Oro a Benzema tra l'altro... Proprio Zinédine Zidane.

Le Nazioni con più successi

Paesi Vittorie Argentina 7 Portogallo 7 Paesi Bassi 7 Germania 7 Francia 7 Italia 5 Brasile 5 Inghilterra 5

La 12a volta per un giocatore del Real

Il Real Madrid non è la squadra che ha vinto più Palloni d'Oro, quella è il Barcellona con 13 successi, ma le merengues si avvicinano con questo successo di Karim Benzema. È la 12a volta che un giocatore del Real alza il Pallone d'oro, con l'8° giocatore diverso. Dopo Modric e le 4 volte di Cristiano Ronaldo, ecco che tocca a Benzema. Prima ancora era stata la volta di Fabio Cannavaro, Ronaldo (il Fenomeno), Figo, Di Stéfano (due volte) e Kopa.

Tutti i giocatori del Real a trionfare

Giocatore Edizione Alfredo Di Stéfano 1957 Raymond Kopa 1958 Alfredo Di Stéfano 1959 Luis Figo 2000 Ronaldo 2002 Fabio Cannavaro 2006 Cristiano Ronaldo 2014 Cristiano Ronaldo 2015 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2017 Luka Modric 2018 Karim Benzema 2022

L'Albo d'oro del Pallone d'Oro dal 2008

Dal 2008 al 2021 hanno sempre vinto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. L'unico intruso, come dicevamo, Luka Modric nel 2018. Adesso tocca a Karim Benzema...

Edizione Giocatore 2008 Cristiano Ronaldo 2009 Lionel Messi 2010 Lionel Messi 2011 Lionel Messi 2012 Lionel Messi 2013 Cristiano Ronaldo 2014 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi 2016 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2018 Luka Modric 2019 Lionel Messi 2020 non assegnato 2021 Leo Messi 2022 Karim Benzema

