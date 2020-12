L’ultimo addio, mentre sentiva la vita abbandonare il corpo di cui teneva una mano che sentiva diventare via via sempre più fredda. E poi il dolore sentito e visto negli occhi dei compagni di squadra al funerale. Federica Cappelletti ricorda in un lungo articolo su "Sportweek", il settimanale della Gazzetta dello sport sabato in edicola, il lungo saluto al marito, Paolo Rossi, uno dei calciatori più amati di sempre dagli italiani. "Lo amerò per l’eternità, perché Pablito non si può dimenticare, ma nemmeno Paolo", spiega con semplicità Federica che racconta così gli ultimi istanti di vita di Rossi: "Sono stati attimi disumani, atroci, nei quali avevo in pugno la sua e la mia vita. Lasciarlo andare avrebbe significato non vedere più i suoi occhi, la sua bocca, i suoi capelli che ho tanto accarezzato, i suoi piedi gentili; avrebbe voluto dire non poterlo più toccare, non sentire più la sua voce rassicurante e la sua risata felice. Così ho preso la sua mano e me la sono appoggiata sopra la testa, per sentire ancora una volta la sua protezione". E poi lo stupore dell’istante successivo, quando la vita era, in maniera misteriosa, fuggita: "Ho avuto la sensazione che in pochi istanti fosse davvero uscito da quel corpo, un corpo che aveva già perso colore e vibrazioni. Anche il profumo della sua pelle era sfumato".