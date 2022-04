Aston Villa-Tottenham, match valido per la 32a giornata di Premier League, è terminato sul punteggio di 4-0 in favore degli uomini di Conte. Gli Spurs centrano così la quarta vittoria consecutiva in campionato (viceversa, si tratta della quarta sconfitta di fila per l’Aston Villa) e allungano sull’Arsenal ( sconfitto oggi dal Brighton ) consolidando l’ultimo posto valido per la prossima Champions League.

L'1-0 su cui scadono i primi 45’ non rende conto dell'incredibile mole di gioco e occasioni favorevoli all'Aston Villa, incapace di trovare il meritato pareggio dopo un assedio di mezz'ora. A spingere in avanti gli uomini di Conte è Heung-Min Son, che scaglia un colpo da biliardo dal limite dopo soli 4’ di gioco. Da lì, l’Aston Villa schiaccia senza pietà gli Spurs, che sopravvivono solo grazie a delle parate fenomenali di un Lloris formato deluxe.

Heung-Min Son of Tottenham celebrates after scoring during the Premier League match between Aston Villa and Tottenham Hotspur at Villa Park on April 09, 2022 Credit Foto Getty Images

Troppe le occasioni madornali sprecate da Ings e compagni, che subiscono il colpo del karma al ritorno dagli spogliatoi: Dejan Kulusevski punisce gli uomini di Gerrard al 50’ con un diagonale micidiale, centrando il terzo gol in maglia Spurs e blindando i tre punti. L’Aston Villa crolla subito dopo il raddoppio: ad approfittarne è sempre un devastante Son, che in 5 minuti apre delle praterie nella retroguardia dei Villains raggiungendo la tripletta personale.

Classifiche e risultati

Tabellino

ASTON VILLA-TOTTENHAM 0-4

ASTON VILLA (4-3-1-2): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne (79’ Young); Douglas Luiz, McGinn, Ramsey; Coutinho (70’ Buendia); Ings (70’ Bailey), Watkins. All. Gerrard.

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Davies, Dier, Romero; Doherty (21’ Reguilon), Bentancur, Hojbjerg, Emerson Royal; Son (77’ Lucas), Kane, Kulusevski (84’ Bergwijn). All. Conte.

Arbitro: Graham Scott.

Gol: 4’, 67’, 72’ Son (T), 50’ Kulusevski (T)

Assist: Kane (T), Kulusevski (T)

Ammoniti: Ings (V), Hojbjerg (T), Emerson Royal (T), Young (V)

La cronaca in 11 momenti chiave

4’ - GOL! SON! TOTTENHAM IN VANTAGGIO! Il numero 7 raccoglie la respinta sul tiro di Kane e scaglia un colpo secco dal limite: palo-gol, partita in discesa per Conte.

17’ - MIRACOLO DI LLORIS! Ramsey brucia l'intera linea difensiva degli Spurs, si presenta davanti a Lloris che gli nega il gol con un riflesso fulmineo! Clamoroso intervento del francese.

19’ - LLORIS METTE LA SECONDA PEZZA! Bolide fragoroso di McGill da 30 metri. La palla è indirizzata sotto il sette, ma Lloris respinge con un volo impressionante!

28’ - INGS SI DIVORA UN GOL! Da calcio piazzato, Coutinho si inventa un cross a scavalcare l'intera linea degli Spurs. Ings riceve palla a due passi da Lloris ma aggancia male. La palla finisce tra le braccia del portiere.

33’ - WATKINS SALTA PIU' IN ALTO DI TUTTI! Cross delizioso di Coutinho dal fondo, Watkins sbuca tra due difensori del Tottenham ma alza sopra la traversa. Grande chance da pochi passi!

37’ - LLORIS FA MURO! Scambio veloce Coutinho-Ings, che lanciano Watkins in profondità. La conclusione sul primo palo è debole, Lloris respinge.

38’ - PIOVONO PALLE GOL! Ings storpia il tiro dopo aver ricevuto la sponda di testa di Watkins sul secondo palo.

45+5’ - LLORIS SULLA LINEA! Il francese salva ancora gli Spurs sulla punizione a rientrare di Coutinho. Che salvataggio!

50’ - GOL! KULUSEVSKI! 2-0 TOTTENHAM! Kane fa sponda, lui si inserisce in posizione defilata e punisce Martinez con un diagonale micidiale!

67’ - GOL! DOPPIETTA SON E TRIS SPURS! Il coreano scappa via sfruttando il tocco geniale di Kane, per poi punire Martinez a tu per tu. Una prateria concessa dall'Aston Villa!

72’ - GOL! TRIPLETTA SON, SPURS INCONTENIBILI! Kulusevski scivola sul fondo e serve un liberissimo Son che a rimorchio infila Martinez!

Il momento social

La statistica chiave

Hueng-Min Son ha segnato il maggior numero di gol non su rigore rispetto a qualsiasi giocatore in Premier League in questa stagione:

17 - Heung-Min Son

15 - Mohamed Salah

14 - Diogo Jota

12 - Sadio Manè

10 - Kane, KDB, Vardy, Ronaldo

Il migliore

Heung-Min SON – Letale e pragmatico. Tocca pochissimi palloni ma non spreca niente. Grazie alla tripletta di oggi raggiunge i 17 gol stagionali, conditi da una meritatissima standing ovation.

Il peggiore

Danny INGS – Dilapida un patrimonio di chance nel corso del primo tempo, e il karma lo punisce nel secondo. Partita miope da parte della punta di Gerrard.

