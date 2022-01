Capodanno all'italiana in Premier League con la sfida tra il Watford di Ranieri e il Tottenham di Conte. Partita dalla trama precisa: gli Hornets difendono bassi a oltranza, gli Spurs giocano stabilmente nella metà campo avversaria. Le occasioni però sono poche e Bachmann viene chiamato all’intervento solamente da Reguilon al 26’, mentre Kane spreca una buona possibilità alla mezz’ora. Nel secondo tempo i padroni di casa sono più propositivi e ci vuole Lloris a tenere in piedi i suoi in un paio di situazioni. Nel pieno di un lungo recupero arriva il colpo di testa risolutivo di Sanchez che consegna 3 punti di vitale importanza a Conte, ora a -2 dal quarto posto con due partite ancora da recuperare. Per il Watford sesto ko consecutivo e classifica davvero preoccupante.

Sanchez esulta dopo il gol decisivo in Watford-Tottenham Credit Foto Getty Images

Il tabellino

WATFORD-TOTTENHAM 0-1

Watford (4-3-3): Bachmann; Cathcart, Troost-Ekong, Sierralta, Masina; Sissoko, Louza (91'Cleverley), Kucka; Dennis (46’Joao Pedro), King, Sema (100'Hernandez).

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Royal, Hojbjerg, Skipp (70’Winks), Reguilon (83’Lo Celso); Lucas (90'Gil), Son; Kane.

GOL: 96' Sanchez

ASSIST: Son

La cronaca in 5 momenti chiave

26’- REGUILON pericoloso con un mancino forte e angolato! Grande risposta di BACHMANN!

30’- CHE OCCASIONE PER KANE! Skipp soffia un pallone a LOUZA sulla trequarti e serve KANE che punta l'area e piazza con il destro sul secondo palo. Palla a lato di poco anche se poteva fare meglio il bomber inglese.

54’- MIRACOLO DI LLORIS su KING! Destro indirizzato all'angolino su cui arriva in tuffo uno strepitoso Lloris.

72’- GRANDE PARATA DI BACHMANN! Pallone delizioso di LUCAS a innescare SON davanti alla porta, tiro al volo e riflesso notevole del portiere del Watford.

96’- SANCHEZ!! Proprio nel finale il gol del TOTTENHAM! Punizione di SON e colpo di testa di SANCHEZ ad anticipare tutti a due passi dalla porta.

Il Migliore

Davinson SANCHEZ: era stato tra i migliori in campo già nei primi 90 minuti. Poi il colpo che vale il match nel recupero a risolvere una partita destinata alla parità.

Il Momento social

