Il Manchester United di Rangnick non splende, ma raccoglie il secondo successo consecutivo. Partita non semplice per i Red Devils che si trovano di fronte un Norwich che sebbene ultimo gioca a viso aperto. Nel primo tempo sono poche le opportunità per gli ospiti che colpiscono una traversa su punizione di Alex Telles deviata dalla barriera. Ronaldo si costruisce un'opportunità interessante in area di rigore, ma Krul gli chiude la porta. Nella ripresa De Gea cala la saracinesca e salva su Pukki prima dell'ora di gioco. Al 75' il momento chiave del match: Ronaldo viene trattenuto vistosamente in area da Aarons e l'arbitro indica il dischetto. Il portoghese spiazza Krul e trova il gol decisivo. Nel finale la reazione dei canarini è intensa ma De Gea trova un altro miracolo su Kabak. United quarto a pari punti con il West Ham impegnato domani.

Ronaldo realizza il rigore contro il Norwich Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Premier League Conte ancora imbattuto: 3-0 al Norwich. Buona la prima di Rangnick 05/12/2021 A 13:42

NORWICH-MANCHESTER UNITED 0-1

NORWICH (5-3-2): Krul, Aarons, Hanley (20'Sorensen), Kabak, Giannoulis, Placheta (70'Cantwell), Rupp (76'Less-Melou), Gilmour, McLean, Sargent, Pukki.

MAN.UNITED (4-2-2-2): De Gea, Dalot, Lindelof (76'Bailly), Maguire, Telles, McTominay, Fred, Sancho (67'Greenwood), Fernandes (88' Van de Beek), Rashford, Ronaldo.

GOL: 75' Ronaldo (R.)

ASSIST: -

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 6 momenti chiave

14'- ALEX TELLES! Pallone sporcato dalla barriera sulla traversa. Corner.

37'- RONALDO! Doppia finta di destro e conclusione di sinistro. Para KRUL che salva il Norwich.

56'- MIRACOLO di DE GEA! Bella giocata di PUKKI al limite dell'area, girata di sinistro sotto la traversa e grande intervento dell'estremo difensore.

73'- RIGORE PER LO UNITED! Trattenuto RONALDO a pochi metri dalla porta da AARONS

75'- CRISTIANO RONALDO! CONQUISTA E TRASFORMA IL RIGORE! Krul spiazzato. 1-0

77'- ANCORA DE GEA! Strepitoso sul colpo di testa schiacciato di KABAK

Il momento social

Il migliore

David DE GEA: due autentici miracoli a salvare prima e dopo il rigore di Ronaldo. Questa vittoria è quasi tutta merito suo. Lo spagnolo è tornato ai suoi livelli.

Allegri: "Arthur in ritardo all'allenamento, non convocato a Venezia"

Calciomercato 2020-2021 Juve a caccia di un attaccante: torna l'idea Cavani 05/12/2021 A 08:40