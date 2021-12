Antonio Conte deve accontentarsi di un pari nella sfida del St. Mary's valevole per la 20a giornata di Premier. Saints indemoniati nella prima mezz'ora e in vantaggio al 25' con la solita prodezza della bandiera Ward-Prowse. Quindi, nel finale di primo tempo: rigore trasformato da Kane e conseguente espulsione di Salisu E' 1-1, ma nella ripresa, il risultato non cambierà, nonostante la superiorità numerica degli Spurs. L'allenatore salentino resta imbattuto in Premier, ma recupera un solo punto sull'Arsenal, ora a -5 nella corsa al quarto posto. Coi Gunners fermati dal Covid contro i Wolves, il saldo delle gare da recuperare da parte del Tottenham sugli acerrimi rivali cittadini, si assottiglia a quota 2. Negli altri due match delle ore 16, il Crystal Palace tritura 3-0 il Norwich a Selhurast Park. A Vicarage Road, invece, brutto ko per mister Claudio Ranieri: Watford-West Ham 1-4.

Heung-min Son durante Southampton-Tottenham, Premier League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 1-1

Southampton (4-4-2): Forster; Valery, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; S. Arsmtrong, Ward-Prowse, Diallo, Perraud; Long (71' Broja), A. Armstrong. All.: Hasenhüttl.

Tottenham (3-4-1-2): Lloris; Davinson Sanchez, Dier, Davies; Emerson Royal (77' Bryan Gil), Winks, Højbjerg, Reguilon (46' Doherty); Dele Alli (62' Lucas Moura); Son, Kane. All.: Conte.

Arbitro: Anthony Taylor di Manchester.

Gol: 25' Ward-Prowse (S), 41' rig. Kane (T).

Assist: Long (S, 1-0).

Note - Recupero: 3+5. Espulso: 40' Salisu (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Walker-Peters, l'allenatore del Southampton Hasenhüttl, Reguilon, A. Armstrong, Winks.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

6' - LONG! L'attaccante dei Saints spizza il pallone su cross dalla destra di Walker-Peters: palla a lato di pochissimo.

11' - VALERY! Soluzione dalla distanza del difensore dei Saints: palla che sbatte sui cartelloni pubblicitari.

14' - GOL ANNULLATO AL TOTTENHAM CON DAVIES! Gran colpo di testa all'angolino sulla palla scodellata da Son su calcio di punizione: bandierina alzata del guardalinee, è fuorigioco!

25' - GOL DEL SOUTHAMPTON CON WARD-PROWSE! Rimessa laterale sulla sinistra di Salisu, sponda in area con lo stinco di Long e collo-esterno in controbalzo del capitano-bandiera dei Saints! Pallone angolatissimo e 1-0!

James Ward-Prowse Credit Foto Getty Images

41' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE SU RIGORE! Penalty assegnato dopo l'intervento falloso di Salisu (già ammonito e, quindi, espulso) su Son in piena area. Dal dischetto, il capitano degli Spurs insacca sotto il sette e fa 1-1. Saints puniti nel loro momento migliore e, per giunta, da ora, i inferiorità numerica.

54' - GOL ANNULLATO AL TOTTENHAM CON KANE! Lancio lungo di Winks, scatto del capitano degli Spurs, che brucia Bednarek e fulmina Forster in uscita. Il VAR-check, tuttavia, rileva una spalla di Kane oltre la linea del fuorigioco: si resta sull'1-1!

67' - GOL ANNULLATO AL TOTTENHAM SU INCREDIBILE PAPERA DI FORSTER! Su cross di Winks dalla destra, il portiere del Southampton va a farfalle su Doherty, si fa scivolare i palloni dai guantoni e manda il pallone nello specchio col tacco. Ma viene segnalata la carica dello stesso Doherty.

70' - DOHERTY! Ben imbeccato da Son, si fa respingere la propria conclusione da Forster in uscita!

84' - WALKER-PETERS EROICO! Prima, di testa, anticipa Kane su cross dalla destra di Lucas Moura. Poi, sempre di testa - restando a terra un po' stordito - salva sulla botta da fuori di Davies!

90'+2 - SOUTHAMPTON A UN PASSO DAL 2-1 CON BROJA! Erroraccio difensivo di Dier, borseggiato dall'attaccante subentrato a Long: destro a incrociare e deviazione fondamentale di Davinson, che interviene in tackle.

90'+4 - KANE! Colpo di testa su ennesima palla scodellata da Winks: palla sull'esterno della rete!

90'+5 - BRYAN GIL IMBECCATO DA DOHERTY! Sinistro a giro alzato sopra la traversa da Forster: finale di partita incandescente al St. Mary's!

Il migliore

Walker-Peters. Il terzino destro dei Saints è scatenato, in fase di spinta, nel corso del primo tempo, Nella ripresa, s'immola per salvare il risultato in numerose cirscostanze. Eroico.

Il peggiore

Salisu. Nasce da una sua rimessa laterale il momentaneo vantaggio del Southapton, ma i suoi interventi sono perennemente fallosi. Causa il rigore avversario e si fa espellere nel miglior momento della band di Hasenhüttl.

