Premier League

Nel Monday Night della 28a giornata di Premier, il Tottenham sommerge di gol un Everton colabrodo. Match aperto dall'autorete di Keane, poi acuti di Son, Kane (doppietta, buona per superare Thierry Henry nella classifica all time) e Reguilon. Finisce 5-0, con Conte acclamato dai tifosi degli Spurs, che si portano a 45 punti (agganciando il West Ham al sesto posto), a -3 dal quarto posto occupato dall'Arsenal. Cancellata così la sconfitta negli ottavi di FA Cup contro il Middlesbrough di Championship. Everton che resta in quartultima posizione a quota 22, a +1 dal Burnley e dalla zona retrocessione.

Harry Kane. Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Romero (52 Davinson Sanchez), Dier, Davies; Doherty, Højbjerg, Bentancur, Sessegnon (46' Reguilon); Kulusevski, Son (67' Bergwijn); Kane. All.: Conte.

Everton (4-3-3): Pickford; Coleman, Keane (46' Branthwaite), Holgate, Kenny; Doucouré, Allan, van de Beek (59' Mykolenko); Gordon, Calvert-Lewin (69' Dele Alli), Richarlison. All.: Lampard.

Arbitro: Stewart Attwell di Nuneaton.

Gol: 14' aut. Keane (T), 17' Son (T), 37' e 55' Kane (T), 46' Reguilon (T).

Assist: Kane (T, 2-0), Doherty (T, 3-0), Kulusevski (T, 2-0), Doherty (T, 5-0).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Son, Romero.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

14' - AUTOGOL DI KEANE E TOTTENHAM IN VANTAGGIO! Cross teso dalla sinistra di Sessegnon e deviazione di stinco, peraltro potentissima. del difensore dei Toffees su tentativo mancato da Kane!

17' - GOL DEL TOTTENHAM CON SON! Bell'azione degli Spurs sviluppatasi sulla destra, tocco di prima di Kane per il sudcoreano che conclude rasoterra. Tiro certamente non irresistibile, che passa sotto la pancia di Pickford, che questa sera non festeggia nel migliore dei modi i suoi 28 anni: 1-0!

Son Heung-Min celebrates scoring for Tottenham Credit Foto Getty Images

28' - TOTTENHAM A UN SOFFIO DAL 3-0! Son a tu per tu con Pickford che respinge in uscita. Kane sulla respinta, calcia incredibilmente fuori a porta spalancata!

37' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE! Gran filtrante di Doherty con Holgate che sbaglia completamente il movimento e Kenny che tiene regolarmente in gioco il numero 10 degli Spurs il quale, tutto solo davanti a Pickford, non può proprio sbagliare: 3-0!

46' - GOL DEL TOTTENHAM CON REGUILON! Il colombiano neoentrato, che dopo poco più di 40 secondi, si coordina bene e cala il poker su perfetto suggerimento di Kulusevski: 4-0!

Sergio Reguilon. Credit Foto Getty Images

54' - SON A TU PER TU CON PICKFORD! Branthwaite salva i Toffees dallo 0-5.

55' - TRAVERSA DI DIER! Cross di Kane e colpo di testa del difensore degli Spurs, che scheggia il legno più alto!

55' - GOL DEL TOTTENHAM CON KANE! Palla scodellata da metà campo ancora da Doherty e sinistro incrociato al volo del numero 10 degli Spurs: palla nell'angolino più lontano e 5-0!

Harry Kane. Credit Foto Getty Images

68' - KULUSEVSKI PER LA DEVIAZIONE SOTTOMISURA DI BERGWIJN! Pickford rspinge e manda a stendere tutta la retroguardia dell'Everton, questa sera a dir poco imbarazzante.

Il migliore

Kane. Si porta a 176 gol in Premier League, superando un certo Thierry Henry. Trafigg due volte il compagno di nazionale Picckford, induce l'autorete di Keane, propizia la rete di Son. Onnipresente.

Il peggiore

Keane. Scegliamo lui per definire il totale disastro della difesa dell'Everton, per l'autorete e lo spaesamento in campo, che inducono Lampard a toglierlo dal mazzo all'intervallo. Ma tanto ci sarebbe da dire anche sulle prove dei vari Holgate, Coleman e Kenny...

