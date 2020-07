L'Everton di Ancelotti vince ancora e batte 2-1 il Leicester; poker per Arsenal e Newcastle

Le altre gare (giocate alle 19) della 32a giornata di Premier hanno visto la rotonda vittoria dell'Arsenal: 4-0 al Norwich con doppietta di Aubameyang e reti di Xhaka e Cedric Soares. Un altro ex Inter, Lazaro firma il gol del poker (4-1) del Newcastle a Bournemouth. L'Everton di Ancelotti, invece, supera 2-1 il Leicester anche grazie a un rigore contestato per un presunto "mani" di Ndidi.

Arsenal-Norwich City 4-0

Gol: 33' e 67' Aubameyang (A), 37' Xhaka (A), 81' Cédric Soares.

Robante imposizione dell'Arsenal, che contro il fanalino Norwich City dilaga 4-0. Primo gol di Aubameyang, che al 33' ruba palla a un distratto Krul e insacca a porta sguarnita. Dopo il raddoppio di Xhaka al 37', il franco-gabonese si ripete al 67', presentandosi a tu per tu col portiere su errato disimpegno della difesa dei Canaries. Il 4-0 è tutto dell'ex INter Cédric Soares, che trova la buca ad angolo dalla lunga distanza. Gunners a 46 punti ma ancora lontani dalla zona Europa.

Bournemouth-Newcastle 1-4

Gol: 5' Gayle (N), 30' S. Longstaff (N), 57' Almiron (N), 77' Lazaro (N), 94' Gosling (B).

Ennesimo e preoccupante tonfo, in ottica salvezza per il Bournemouth, che al Vitality Stadium cade inesorabilmente sotto i colpi del Newcastle United. Magpies che si impongono 4-1 a domicilio, senza possibilità di replica. Apre le marcature Gayle, che al 5' - dal cuore dell'area di rigore - insacca senza problemi all'angolino servito da Saint-Maximin, dopo un pasticcio difensivo a dir poco indecoroso da parte delle Cherries. Il raddoppio è datato 30' e arriva per opera di Sean Longstaff: sempre l'ex Nizza Saint-Maximin, scatenato, parte dalla sinistra e porta a spasso mezza difesa avversaria, salvo poi arrivare sul fondo e servire il compagno di squadra, che arriva dalle retrovie e deposita alle spalle di Ramsdale. Nella ripresa arrivano tris e poker: al 57' Almiron (imbeccato, come sempre, da Saint-Maximin), avanza palla al piede e, entrato in area, incrocia la conclusione togliendo quinti le ragnatele sotto il sette. Infine, al 77', l'ex Inter Valentin Lazaro batte col mancino Ramsdale in uscita su perfetta verticalizzazione di Shelvey. Vale solo per gli annali il gol di Gosling al 94': Magpies dodicesimi a 42 punti, Cherries sempre penultime a quota 27.

Everton-Leicester City 2-1

Gol: 10' Richarlison (E), 16' rig. Sigurdsson (E), 51' Inehanacho (L).

Vittoria casalinga per l'Everton di Carlo Amcelotti, che sconfigge un Leicester sempre impegnato in zona Champions. Toffees in vantaggio al 10' con l'ex Watford Richarlison: azione sviluppata sulla sinistra col suggerimento rasoterra di Gordon e la conclusione, a rimorchio e di giustezza, dell'attaccante brasiliano. Sei minuti più tardi, poi, arriva il raddoppio dei padroni di casa: la VAR assegna un calcio di rigore piuttosto dubbio per un presunto tocco di mano, in area, di Ndidi. Dal dischetto, SIgurdsson realizza. Nella ripresa, il Leicester accorcia le distanze a inizio ripresa con l'ex Manchester City Kelechi Iheanacho, che al 51' insacca dopo essersi abilmente inserito su palla vagante in area avversaria. Il risultato, però, non cambierò più: 2-1 per l'Everton, che sale a 44 punti.

