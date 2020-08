Il difensore del Manchester United, in vacanza in Grecia assieme al fratello e a un amico, si è reso protagonista di una lite con alcuni turisti inglesi all'esterno di un bar. Dando in escandescenza anche all'arrivo della Polizia.

Non bastasse l'eliminazione dalle semifinali di Europa League per mano del Siviglia, che questa sera si giocherà il trofeo contro l'Inter, il Manchester United deve fronteggiare un altro problema. Questa volta fuori dal rettangolo verde. E pure lontano dall'Inghilterra: in Grecia, precisamente a Mykonos, dove Harry Maguire, in vacanza prima di affrontare la nuova stagione, si è messo nei guai.

L'ex centrale del Leicester, che un anno fa è diventato il difensore più costoso della storia del calcio, è stato infatti arrestato: nella tarda serata di ieri è stato coinvolto in una rissa con altri turisti inglesi. Maguire si trovava assieme al fratello e a un amico dei due, come riportano le agenzie greche. E, dopo una serata dai contorni alcolici, attorno alla mezzanotte ha incrociato i connazionali fuori da un bar, dando vita, anche se le circostanze sono ancora piuttosto nebulose, a una feroce lite. Tanto da indurre gli altri presenti a chiamare la Polizia, che si trovava nei pressi del luogo intenta ad effettuare controlli legati al rispetto delle regole sul COVID-19.

Sull'episodio si è espresso il Manchester United, che tramite un proprio portavoce ha rilasciato un comunicato ufficiale al 'Manchester Evening News':

Il club è al corrente del presunto incidente in cui è stato coinvolto ieri sera a Mykonos Harry Maguire. Ci siamo messi in contatto con Harry, il quale sta collaborando pienamente con le autorità greche. In questo momento non ci sono ulteriori commenti

In realtà, almeno inizialmente, Maguire non avrebbe collaborato affatto con i poliziotti. Anzi, sempre secondo le agenzie di stampa greche, il calciatore e le altre due persone in sua compagnia avrebbero reagito "gridando e imprecando", tentando la fuga una volta arrestati. Un'ira che non si è placata neppure quando i tre sono stati portati al Dipartimento di Polizia locale: "Hanno gridato, hanno cercato di corrompere le autorità e sono stati vendicativi e aggressivi", riporta l'agenzia Amna.

Trattenuti in custodia per la nottata, soltanto al mattino Maguire, la situazione è tornata alla normalità: Maguire, il fratello e l'amico si sono scusati, apparendo pentiti per quanto accaduto solo poche ore prima. I tre, accusati di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia, dovranno ora comparire davanti al Pubblico Ministero di Syros.

