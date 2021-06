Premier League

La passione di Marcelo Bielsa per il calcio non ha limiti, né confini. Geografici o... di età. Nonostante, questo, sia periodo di vacanza nel calcio e il fatto che il tecnico argentino abbia assolto pienamente gli obiettivi della società (con un tranquillo posto a centro-classifica con un "pensiero", addirittura alle coppe europee),si è presentato a sorpresa al campo di allenamento degli Under 11 del Leeds United, offrendosi di dirigere la seduta.