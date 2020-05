Premier League, proposta shock per ripartire? Le partite potrebbero durare meno di 90 minuti

Il presidente della PFA (Professional Footballers Association) Gordon Taylor ha rivelato a BBC Radio i piani di ripartenza della Premier League. La proposta più rivoluzionaria sarebbe accorciare la durata delle partite per creare le condizioni idonee alla conclusione della stagione, tutt'ora minacciata dall'emergenza Coronavirus. La ripartenza delle gare è prevista entro metà giugno.

Si chiama “Project Restart” il piano di ripartenza discusso in queste ore dai vertici di Premier League. Le conversazioni tra i club inglesi avrebbero contemplato ipotesi fortemente trasformative per adattare le partite di Premier League alle condizioni tutt’altro che ideali con cui si riprenderà a giocare. Parliamo di ipotesi trasformative perché modificano direttamente il formato delle partite, non solo le procedure e le misure precauzionali che le circondano. La più chiacchierata è quella di accorciare la durata dei match: i periodi di gioco si ridurrebbero a meno di 45 minuti ciascuno.

Secondo il presidente della PFA (Associazione dei calciatori professionisti inglese) Gordon Taylor (intervistato da BBC Radio 4) questa sarebbe un’opzione presa in considerazione dai club. E si tratta di una scelta radicale, rispetto ad altre soluzioni contemplate dai club: campi neutri, porte chiuse e aumento del numero di sostituzioni. Taylor, nello specifico, ha dichiarato:

Non controlliamo il futuro, ciò che conosciamo sono le proposte che sono state messe sul piatto, le nostre idee. Più sostituzioni, partite con tempi possibilmente inferiori ai 45 minuti, campi neutri, ci sono un sacco di ipotesi al vaglio. Stiamo aspettando per vedere come saranno assimilate queste proposte dagli allenatori e dai calciatori.

L’idea di aumentare il numero dei cambi e al contempo stesso accorciare le gare, pare una combinazione eccessiva : teoricamente, più sostituzioni renderebbero possibile sostenere un intero match da 90 minuti. Ma il presidente della PFA, in questo frangente, ribadisce che la priorità è portare a termine la stagione in tutta sicurezza, e che qualsiasi misura atta a facilitare questo piano comune, dovrà essere presa in considerazione.

Nei giorni scorsi, l’attaccante del Manchester City Sergio Agüero aveva dichiarato la contrarietà dei calciatori alla ripartenza; il sentimento comune, secondo le parole dell’attaccante argentino, sarebbe una certa sfiducia e preoccupazione in ottica di ripresa. Taylor commenta le dichiarazioni del Kun così:

Sergio è un calciatore di prima classe e ha diritto di pensarla come vuole. Ma i miei calciatori sono dei professionisti. Certamente sono preoccupati per la loro salute e sicurezza, non sono stupidi o ingenui. Quando capiranno che il campionato è in sicurezza, faranno le loro scelte.

Taylor inoltre, afferma che la data ideale per una ripartenza sarebbe verso metà giugno.

Alcune partite gratis su Youtube in caso di ripartenza?

Secondo il Sun, un altro nodo critico - quello dei dirtti televisivi - potrebbe essere stato risolto: la Premier League potrebbe offrire gratis alcune partite attraverso YouTube, sebbene la maggior parte dovrebbe essere trasmessa da Sky Sport e Bt Sport, che detengono i diritti televisivi. Trasmettere alcune partite in chiaro permetterebbe agli appassionati di seguire il campionato con più facilità, considerando che i match si disputeranno a porte chiuse.

