Con il 3-1 sul Watford il West Ham trova per la prima volta da agosto 2019 2 vittorie consecutive in Premier League e vola a 37 punti: +6 sul Bournemouth terzultimo a 2 giornate dalla fine della Premier League.

Non vinceva 2 partite di seguito dall’agosto 2019. Un anno fa, praticamente. Il successo di stasera sul Watford però vale doppio, anzi triplo, per il West Ham. In un solo colpo infatti gli Hammers non solo schiantano una diretta concorrente, ma si piazzano a +6 sul Bournemouth e l’Aston Villa a 2 giornate dalla fine. Traduzione: a meno di disastri clamorosi, il West Ham può dirsi praticamente salvo.

Decisiva per la squadra di Moyes stasera il doppio vantaggio sprint a firma Michael Antonio e Tomas Soucek in soli 10 minuti. Poi Declan Rice al 36’ per chiudere i conti. Nella ripresa inutile e solo illusorio il gol di Deeney per gli ospiti al 49’. West Ham dunque a 37 punti, Watford a 34. Due giornate ancora da giocare: Bournemouth e Aston Villa a quota 31 sarebbero le due retrocesse al momento insieme al già condannato Norwich.

