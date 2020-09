Donazione da parte di Victor Moses per contribuire a salvare il Wigan. L'esterno dell'Inter ha partecipato alla raccolta fondi rivolta ai tifosi per provare a salvare il club dalla bancarotta: i Latics sono retrocessi in League One, la terza serie inglese, dopo i 12 punti di penalità per essere finiti sotto amministrazione controllata da parte degli organi della English Football League a causa di una cattiva gestione societaria.

La ricerca per trovare nuovi proprietari per rifondare e iniziare un progetto per il medio-lungo periodo è partita, ma intanto il Wigan si sta affidando alle donazioni dei tifosi. Ma non solo: gli ex Roberto Martinez, Reece James e James McClean si sono attivati. Così come Victor Moses, ringraziato dal club per le 20.000 sterline indirizzate alla squadra in cui ha giocato dal 2010 al 2012.